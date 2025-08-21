Jammu Katra Bus Accident: বৈষ্ণোদেবী যাওয়ার পথে গভীর ক্যানালে পড়ল বাস, চারদিক পুণ্যার্থীদের আর্তনাদ, নিহত...

Jammu Katra Bus Accident: বৈষ্ণোদেবী যাওয়ার পথে গভীর ক্যানালে পড়ল বাস, চারদিক পুণ্যার্থীদের আর্তনাদ, নিহত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বৈষ্ণোদেবী গামী বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি গিয়ে পড়ল ২০ ফুট গভীর একটি ক্যানালে। ঘটনাস্থলেই নিহত ১ পুণ্যার্থী, আহত ৪০ জন। আহতদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বৃহস্পতিবার সকালে ওই দুর্ঘটনা ঘটে জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা জেলার জাটওয়াল এলাকায়। একটি বাঁক নেওয়ার সময়ে বাসের একটি টায়ার ফেটে যায়। তারপরই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর ওই ক্যানালে পড়ে যায়।
উত্তরপ্রদেশ থেকে কাটরায় মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাচ্ছিলেন ওইসব পুণ্যার্থীরা। বাসটিতে ছিলেন ৬০-৭০ জন যাত্রী। পুলিস সূত্রে খবর, ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ পুণ্যার্থী। নিহত হয়েছেন ১ জন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন ও উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় মানুষজনই বাসে আটকে থাকা মানুষজনকে বের করেন। আহতদের প্রাথমিকভাবে ভর্তি করা হয়ে সাম্বা জেলা হাসপাতালে। পরে যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিজয়পুর এইমসে।
জম্মু-পাঠানকোট জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনাটি হয় ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ। কীভাবে দুর্ঘটনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
