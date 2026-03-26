  • Bus Accident: সাতসকালে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দাউদাউ আগুন, জীবন্ত দগ্ধ ১৪ যাত্রী

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 26, 2026, 11:38 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বাসের মধ্যেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ১৪ বাসযাত্রীর। আহত কমপক্ষে ২৫ জন। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্র প্রদেশের মারকাপুরম জেলায়।

সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে মারকাপুরমের রায়াভারমে। যাত্রীবোঝাই একটি বেসরকারি বাস যাচ্ছিল জাগিতয়ালা থেকে কালিগিরি। সেইসময় প্রবল গতি একটি পাথরঝাই লরি এসে ধাক্কা মারে বাসটিকে। প্রবল ধাক্কায় দুই গাড়ি ছিটকে যায়। আর তাতেই দুটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। বিরাট আগুনের গোলায় পরিণত হয় বাসটি

 প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বাসটিতে ৩০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। প্রবল ধাক্কায় বাসের মধ্যেই তারা তালগোল পাকিয়ে যান। পাশাপাশি আগুন ঘিরে ধরে বাসটিকে।ফলে অনেকেই বাস থেকে বের হতে পারেননি। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী মোট ১৩ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে আগুনে ঝলসে।

খবর পেয়েই পুলিস ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। আহতদের মারকাপুরামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মারকাপুরমের ডেপুটি সুপার নাগরাজু সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় দুটি গাড়িই সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংঘর্ষের পর বেশ কয়েকজন যাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন। প্রায় ১৮ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

নাগরাজু আরও জানান, উদ্ধারকারীরা নিহতদের শনাক্ত করতে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাদের পরিবারকে জানানো হবে। এখনো কিছু দেহ বাসের ভেতরে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার ফলে সেগুলো বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এদিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু । তিনি কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে এবং এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী লোকেশ নারা এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে নিহতের পরিবারগুলোকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। যেহেতু বেশ কয়েকজন যাত্রী আশঙ্কাজনক, তাই নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুর্ঘটনাকে "মর্মান্তিক" বলে অভিহিত করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

অন্যদিকে, মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডিও। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আহতদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তেলেঙ্গানা সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় রক্ষা করছে। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্য়মে তিনি লিখেছেন, আমি মুখ্য সচিব শ্রী রামকৃষ্ণ রাওকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে তিনি তেলঙ্গানার নির্মল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরগামী এই বাস দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। সেইসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছি।

