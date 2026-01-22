English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bus accident: ডিভাইডার টপকে দুরন্ত গতির কন্টেনারকে মারল যাত্রীবাহী বাস, দাউদাউ আগুন-আর্তনাদ, মৃতের সংখ্যা...

Andhra Pradesh Bus Accident: প্রবল ওই ধাক্কায় বাস ও কন্টেইনারে আগুন লেগে যায়। তীব্র আর্তনাদ করে ওঠেন বাসের যাত্রীরা। স্থানীয়মানুষজন এসে বাসের জানালা কেটে যাত্রীদের বের করে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 22, 2026, 01:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যরাতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। প্রবল গতিতে চলা যাত্রীবাহী বাস মুখোমুখি গিয়ে মারল একটি ভারী কন্টেনারকে। দাউদাউ আগুনে জ্বলে উঠল বাস। বেরিয়ে আসার আগেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ৩ জনের। বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের নন্দার জেলায়। 

রাতের ওই বাসটি অন্ধ্রপ্রেদেশের নেল্লোর থেকে যাচ্ছিল হায়দরাবাদ। প্রবল গতিতে চলা বাসটির  ডানদিকের চাকা ফেটে যয়া। তার পরই বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। প্রবল গতি থাকায় বাসটি রাস্তার মাঝের ডিভাইডার টপকে উল্টো দিক থেকে আসা একটি কন্টেইনারে ধাক্কা মারে। ওই কনটেইনারটি বাইক নিয়ে যাচ্ছিল। 

প্রবল ওই ধাক্কায় বাস ও কন্টেইনারে আগুন লেগে যায়। তীব্র আর্তনাদ করে ওঠেন বাসের যাত্রীরা। স্থানীয়মানুষজন এসে বাসের জানালা কেটে যাত্রীদের বের করে। ভয়ংকর ওই দুর্ঘটনার ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরে রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আগুন নেভাতে এবং দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িগুলো রাস্তা থেকে সরাতে দমকল বাহিনী ও পুলিস একটানা কাজ চালিয়ে যায়। দমকল কর্মীরা শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও, দুটি গাড়িই আগুনে পুড়ে পুরোপুরি ছাই হয়ে গিয়েছে।

পুলিস সূত্রে খবর দুর্ঘটনায় বাস ও ট্রাকের চালক ও ট্রাকের এক খালাসির মৃত্য়ু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য তাদের মরদেহ একটি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ভালো খবর হল বাসের সব যাত্রীই বেঁচে আছেন। বাসে থাকা ৩৬ জন যাত্রীর মধ্যে চারজনের সামান্য আঘাত হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য নন্দিয়াল জেলা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে টায়ার ফাটার করাণেই যাত্রীবাসী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের রাস্তায় ট্রাকে ধাক্কা মারে।তাতেই দুটি গাড়িতে আগুন লেগে যায়। উল্লেখ্য়, গত অক্টোবর ২০২৫-এ পাশের জেলা কুর্নুল-এ এমন একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে একটি বাসে আগুন লেগে ২০ জন যাত্রী মারা যান। সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি যানবাহনের নিরাপত্তা, রাতের বেলা ভ্রমণের ঝুঁকি এবং দূরপাল্লার বেসরকারি বাসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কঠোরভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।

