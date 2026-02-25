English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajasthan Viral Student: স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর মিনতি 'আমি ইংরেজি জানি না, হিন্দিতে বলো...'! আকাশ-থেকে-পড়ে ছাত্রী 'কিন্তু, আপনি তো...'

Education Minister Doesn't Understand Student's English: 'আপনিও ইংরেজি বোঝেন না!' বলতেই সকলে হাসিতে ফেটে পড়েন। বিস্মিতও হন অনেকে। মন্ত্রীর সঙ্গে এক ছাত্রীর চিত্তাকর্ষক কথোপকথন মুহূর্তে ভাইরাল!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 25, 2026, 05:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানের এক পড়ুয়া (school student in Rajasthan) বিপুল ভাবে প্রশংসিত হল। কেন? স্বয়ং মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দারুণ স্মার্টলি কথা বলে যাওয়ার জন্য। (responded to state’s education minister)। ওই ছাত্রী (Rajasthan Viral  Student) যখন ইংরেজিতে কথা বলছিল তখন রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ার (Madan Dilawar) তাকে থামিয়ে হিন্দিতে কথা বলতে বলেন (asked to stop speaking in English, switch to Hindi)। তখনই ওই ছাত্রী সেই অসাধারণ উত্তর দেয়।

'আপনিও ইংরেজি বোঝেন না!'

কী বলে সে? যা সে আসলে বলতে চায়, তা সে সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না হয়তো। সে বলে 'কিন্তু স্যার, আপনি তো শিক্ষামন্ত্রী'! তা হলে আপনি কেন হিন্দিতে কথা বলতে বলছেন! আসলে ওই ছাত্রী যখন ইংরেজিতে কথা শুরু করে, শিক্ষামন্ত্রী তখন তাকে হিন্দিতে কথা বলতে বলেন। তাতেই আশ্চর্য হয়ে ওই প্রশ্ন করে বসে পড়ুয়াটি। রাজস্থানের বারান জেলায় একটি জনশুনানি চলাকালীন এই ঘটনাটি ঘটে। সেখানে সরকারি স্কুলগুলির বেহাল দশা-- যেমন ভাঙা ছাদ, শিক্ষকের অভাব এবং নূন্যতম সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়ে কথা বলতে দাঁড়িয়েছিল এক স্কুলছাত্রী।

'বেটা, আমি ইংরেজি জানি না...'

মেয়েটি যখন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইংরেজিতে নিজের বক্তব্য রাখতে শুরু করে তখন রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ার তাকে থামিয়ে দেন। মন্ত্রী হাত জোড় করে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'বেটা, আমি ইংরেজি জানি না, দয়া করে হিন্দিতে বলো।'সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে যে কেউ ভাষা বদলে ফেলত! কিন্তু ওই ছাত্রীটি দমে না গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা জবাব দেয়। সে বলে, 'কিন্তু স্যার, আপনি তো শিক্ষামন্ত্রী। ইংরেজিতে তো আপনার কোনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়-- এটি হিন্দির মতোই একটি সাধারণ ভাষা!'

সোশ্যালে প্রতিক্রিয়া

ছাত্রীর এই সাহসী এবং যুক্তিপূর্ণ উত্তরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা মেয়েটির উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসের প্রশংসা করেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক ভাষা বুঝতে না পারাটা বিড়ম্বনার, বিশেষ করে যখন কোটি কোটি ভারতীয় শিশুকে এই ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়।

গ্রামের মানুষ

ছাত্রীর কথা শুনে মন্ত্রী প্রথমে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে হাসেন। পরে তিনি নিজেকে "গ্রামের মানুষ" বলে উল্লেখ করেন। যদিও পুরো ঘটনাটি মজার ছলেই শেষ হয়। তবে, সন্দেহ নেই এটি শিক্ষার মান এবং নেতাদের যোগ্যতা নিয়ে ইন্টারনেটে একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

