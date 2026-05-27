/Byju’s founder sentenced: আদালত অবমাননা, সিঙ্গাপুরে বাইজু’সের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনকে ৬ মাসের জেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: আদালত অবমাননার দায়ে বাইজুসের ছ’মাসের কারাদণ্ড দিল সিঙ্গাপুরের এক আদালত। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে তাঁর সম্পত্তি সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশ অমান্য করেছেন বাইজু রবীন্দ্রন। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পাশাপাশি, ৯০ হাজার সিঙ্গাপুর ডলার জরিমানা দিতে হবে রবীন্দ্রনকে।
সিঙ্গাপুর ডলার পরিশোধেরও নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট আদালত। এছাড়াও ‘বিয়ারার ইনভেস্টকো’ নামে সংস্থাটির মালিকানা যে তাঁর হাতেই রয়েছে, সেই সংক্রান্ত নথিও রবীন্দ্রনকে জমা দিতে বলেছে আদালত। ২০০৮ থেকে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি ভিডিয়ো কোচিং শুরু করেন বাইজু, এবং শেষে দু’বছর পর স্ত্রীর সঙ্গে মিলে তৈরি করেন একটি স্টার্টআপ সংস্থা। নাম দেন বাইজু’স।
শুধু ভারতে নয়, সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় ওঠে বাইজু’স। বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা বিনিয়োগ শুরু করে। তবে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বাইজু’স-এর বড় ক্ষতির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, শেষ অর্থবর্ষে ৪৫৮৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বাইজু’সের। টান পড়ে কর্মীদের বেতনে। ক্ষতি সামাল দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেন বাইজু। কিন্তু কোনও কিছুই বাইজু’সের ক্ষতি ঠেকাতে পারেনি।
সিঙ্গাপুরের আদালতের রায় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বাইজুর প্রতিষ্ঠাতা বাইজু রবীন্দ্রন। তাঁর দাবি, আদালতের এই নির্দেশ এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে মীমাংসা আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। রবীন্দ্রন জানিয়েছেন, বিষয়টি যেভাবে সামনে আনা হচ্ছে এবং রিপোর্ট করা হচ্ছে, তাতে তিনি হতাশ। আমেরিকাতেও তাঁর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চলছে। সেখানে ঋণদাতারা ১২০ কোটি ডলারের ঋণখেলাপি সংক্রান্ত ক্ষতি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।
