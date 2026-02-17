Valentine Day Shocker: বীভত্স ভ্যালেন্টাইন! ডিনারের পরই গ্লাভস পরে স্ত্রীর গলা কাটল CA স্বামী, গোলাপের বদলে...

Valentine Day Shocker: বীভত্স ভ্যালেন্টাইন! ডিনারের পরই গ্লাভস পরে স্ত্রীর গলা কাটল CA স্বামী, গোলাপের বদলে...
Valentine Day Shocker: পুলিসে ফোন করে অনশুল বলেছিল তার বাড়িতে কয়েকজন ডাকাত ঢুকে তাদের মারধর করে। স্ত্রী মেহেকের গলা কেটে দিয়ে চলে যায় ডাকাতরা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:গত সেপ্টেম্বরেই চার হাত এক হয়েছিল। একবছর হওয়ার আগেই ভয়ংকর কাণ্ড। ভ্যালেন্টাইন ডে-র রাতে সেই মারাত্মক ঘটনা। রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার করে স্ত্রী গলা কেটে ফেল চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বামী। ডাকাতির নাটক সাজিয়েও কোনও কাজ হল না। পুলিসের জেরায় ভেঙে পড়ল তরুণ স্বামী।
হরিয়ানার বাহাদুগড়ে ব্যাংক কর্মী মেহেককে খুন করে ফেলে তার স্বামী অনশুল ধাওয়ান। পুলিসে ফোন করে অনশুল বলেছিল তার বাড়িতে কয়েকজন ডাকাত ঢুকে তাদের মারধর করে। স্ত্রী মেহেকের গলা কেটে দিয়ে চলে যায় ডাকাতরা। কিন্তু অনশুলের সেই তত্ব ধোপে টেকেনি। মাত্র ১৮ ঘণ্টায় মেহেক হত্যার রহস্যের কিনারা করে ফেলে ঝাঁঝর পুলিস। জেরায় বেরিয়ে আসে একেবারে ঠান্ডা মাথায় স্ত্রী মেহেককে খুন করেছে অনশুল।
গত রবিবার রাত ১১টা নাগাদ অনশুল পুলিসকে ফোন করে বলে তাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে এসে স্ত্রীকে খুন করে ফেলেছে ডাকাতরা। কিন্তু পুলিস ধীরে সুস্থে জেরা করতেই অনশুলের কথায় বেরিয়ে আসে কিছু অসংগতি। পুলিসের কাছে অনশুল গল্প বদলাতে থাকে। এমনকি ডাকাতদের বর্ণানাও সে দিতে পারেনি ঠিকঠাক। এতেই সন্দেহ বেড়ে যায় পুলিসের।
ক্রমে পুলিস অনশুলের দুর্বল পয়েন্টগুলো ধরে জোর করতেই ভেঙে পড়ে সে। স্বীকার করে নেয় ঠান্ডা মাথাতেই সে স্ত্রীকে খুন করেছে। পুলিসকে অনশুল জানিয়েছে, বহু দিন ধরেই সে মেহেকের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করত। একটি বেসরকারি ব্যাংকের গুরুগ্রাম শাখায় কাজ করতেন মেহেক। মেহেকের অন্য অনেকের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে অনশুলের সঙ্গে প্রবল ঝগড়াঝাঁটি হতো। তার পরিণতিতে এতবড় ঘটনা।
মেহেকের বাবা কৃষ্ণ কাঠুরিয়া পুলিসকে জানিয়েছেন, প্রথম থেকেই জামাইকে তার সন্দেহ হতো। পুলিস সূত্রে খবর, স্ত্রীকে খুন করা আগে গ্লাভস করেছিল অনশুল। প্রথম শে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। পরে কাঁচি দিয়ে স্ত্রীর গলা কেটে দেয়। হিসারের বাসিন্দা অনশুল ও ঝাঁসির বাসিন্দা অনশুল ও মেহেকের বিয়ে হয় গতবছর ২৫ সেপ্টেম্বর।
