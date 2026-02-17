English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Valentine Day Shocker: বীভত্স ভ্যালেন্টাইন! ডিনারের পরই গ্লাভস পরে স্ত্রীর গলা কাটল CA স্বামী, গোলাপের বদলে...

Valentine Day Shocker: বীভত্স ভ্যালেন্টাইন! ডিনারের পরই গ্লাভস পরে স্ত্রীর গলা কাটল CA স্বামী, গোলাপের বদলে...

Valentine Day Shocker: পুলিসে ফোন করে অনশুল বলেছিল তার বাড়িতে কয়েকজন ডাকাত ঢুকে তাদের মারধর করে। স্ত্রী মেহেকের গলা কেটে দিয়ে চলে যায় ডাকাতরা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 17, 2026, 05:55 PM IST
Valentine Day Shocker: বীভত্স ভ্যালেন্টাইন! ডিনারের পরই গ্লাভস পরে স্ত্রীর গলা কাটল CA স্বামী, গোলাপের বদলে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:গত সেপ্টেম্বরেই চার হাত এক হয়েছিল। একবছর হওয়ার আগেই ভয়ংকর কাণ্ড। ভ্যালেন্টাইন ডে-র রাতে সেই মারাত্মক ঘটনা। রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার করে স্ত্রী গলা কেটে ফেল চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বামী। ডাকাতির নাটক সাজিয়েও কোনও কাজ হল না। পুলিসের জেরায় ভেঙে পড়ল তরুণ স্বামী।

Add Zee News as a Preferred Source

হরিয়ানার বাহাদুগড়ে ব্যাংক কর্মী মেহেককে খুন করে ফেলে তার স্বামী অনশুল ধাওয়ান। পুলিসে ফোন করে অনশুল বলেছিল তার বাড়িতে কয়েকজন ডাকাত ঢুকে তাদের মারধর করে। স্ত্রী মেহেকের গলা কেটে দিয়ে চলে যায় ডাকাতরা। কিন্তু অনশুলের সেই তত্ব ধোপে টেকেনি। মাত্র ১৮ ঘণ্টায় মেহেক হত্যার রহস্যের কিনারা করে ফেলে ঝাঁঝর পুলিস। জেরায় বেরিয়ে আসে একেবারে ঠান্ডা মাথায় স্ত্রী মেহেককে খুন করেছে অনশুল।

গত রবিবার রাত ১১টা নাগাদ অনশুল পুলিসকে ফোন করে বলে তাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে এসে স্ত্রীকে খুন করে ফেলেছে ডাকাতরা। কিন্তু পুলিস ধীরে সুস্থে জেরা করতেই অনশুলের কথায় বেরিয়ে আসে কিছু অসংগতি। পুলিসের কাছে অনশুল গল্প বদলাতে থাকে। এমনকি ডাকাতদের বর্ণানাও সে দিতে পারেনি ঠিকঠাক। এতেই সন্দেহ বেড়ে যায় পুলিসের।

আরও পড়ুন-বাংলাদেশের ভোটে লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন ৮০ সংখ্যালঘু প্রার্থী, জয়ী হলেন কতজন!

আরও পড়ুন-জম্মুর হোমে রক্ষীদের ঘায়েল করে পালাল ২ পাকিস্তানি, সীমান্তে হাই অ্যালার্ট, শুরু ম্যানহান্ট...

ক্রমে পুলিস অনশুলের দুর্বল পয়েন্টগুলো ধরে জোর করতেই ভেঙে পড়ে সে। স্বীকার করে নেয় ঠান্ডা মাথাতেই সে স্ত্রীকে খুন করেছে। পুলিসকে অনশুল জানিয়েছে, বহু দিন ধরেই সে মেহেকের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করত। একটি বেসরকারি ব্যাংকের গুরুগ্রাম শাখায় কাজ করতেন মেহেক। মেহেকের অন্য অনেকের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে অনশুলের সঙ্গে প্রবল ঝগড়াঝাঁটি হতো। তার পরিণতিতে এতবড় ঘটনা। 

মেহেকের বাবা কৃষ্ণ কাঠুরিয়া পুলিসকে জানিয়েছেন, প্রথম থেকেই জামাইকে তার সন্দেহ হতো। পুলিস সূত্রে খবর, স্ত্রীকে খুন করা আগে গ্লাভস করেছিল অনশুল। প্রথম শে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। পরে কাঁচি দিয়ে স্ত্রীর গলা কেটে দেয়। হিসারের বাসিন্দা অনশুল ও ঝাঁসির বাসিন্দা অনশুল ও মেহেকের বিয়ে হয় গতবছর ২৫ সেপ্টেম্বর।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
CA kills wifeValentine Day ShockerGurugram Shocker
পরবর্তী
খবর

Killed In Crash: রাক্ষুসে গতির SUV-র ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ৫০ ফুট দূরে পড়ল তরুণের দেহ! তালগোলা-পাকানো ছেলেটির দেওয়ালে লেখা-- 'D'...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Election 2026: বাংলাদেশের ভোটে লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন ৮০ সংখ্যালঘু প্রার্থী, জয়ী...