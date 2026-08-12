/বিরাট খবর: মমতার আমলের রাজ্যের সব OBC সার্টিফিকেট জাস্ট বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি (OBC) সংরক্ষণ সংক্রান্ত এক তাৎপর্যপূর্ণ রায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে ইস্যু করা সমস্ত ওবিসি-এ (OBC-A) এবং ওবিসি-বি (OBC-B) সার্টিফিকেট বাতিল বলে ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ বুধবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, আইনত এখন আর ওবিসি-এ বা ওবিসি-বি বলে আলাদা কোনো শ্রেণিবিন্যাস থাকছে না। ফলে এই ক্যাটাগরির অধীনে এতদিন জারি হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র সম্পূর্ণ অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে।
সাধারণ শ্রেণি হিসেবে বিবেচনার নির্দেশ
হাইকোর্টের এই ঐতিহাসিক আদেশের ফলে যাঁদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ইস্যু করা এই ধরনের ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি সার্টিফিকেট রয়েছে, তাঁদের এখন থেকে আর সংরক্ষিত শ্রেণীর আওতায় ধরা হবে না। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ বা প্রক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রধারীদের ‘সাধারণ শ্রেণি’ (General Category) বা অসংরক্ষিত হিসেবেই বিবেচনা করা হবে।
আইনি জটিলতা ও পটভূমি
মামলার পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১০ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যে ওবিসি সম্প্রদায়কে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—ওবিসি-এ (অধিক অনগ্রসর) এবং ওবিসি-বি (কম অনগ্রসর)। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর আরও ৬৬টি নতুন সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
তবে ২০২৪ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এক নির্দেশে তৃণমূল সরকারের তৈরি ওই ৬৬টি নতুন সম্প্রদায়ের ওবিসি ভুক্তি বাতিল করে দেয়। এরপর রাজ্য সরকার ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি তালিকার পুনরায় শ্রেণিবিন্যাস করে নতুন নিয়ম চালু করে। সুপ্রিম কোর্টও রাজ্য সরকারের এই নতুন ব্যবস্থার ওপর কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি। সেই নিয়ম মেনেই এতদিন রাজ্যে ওবিসি শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া চালু ছিল।
নতুন সরকারের নীতি
পরবর্তীতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওবিসি সংরক্ষণের নীতিতে মূলগত পরিবর্তন আনে। নতুন সরকার ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি-- এই দুই পৃথক ক্যাটাগরি সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে ওবিসি-র জন্য একটিমাত্র একক ক্যাটাগরি বহাল রাখে। এর পাশাপাশি, তৃণমূলের আমলে ওবিসি সংরক্ষণ ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করা হলেও, নতুন সরকার সেই বাড়তি সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে আবার পূর্বের ৭ শতাংশেই তা নামিয়ে আনে।
একই সাথে একটি নতুন ওবিসি তালিকা প্রকাশ করে মোট ৭৪টি সম্প্রদায়কে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে নতুন প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী সর্বমোট ৬৬টি জনজাতি বা সম্প্রদায় এই সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে।
২০১০ পূর্ববর্তী শংসাপত্রের বৈধতা
রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা তুলে নেওয়ার পর সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট মমতা সরকারের আমলে জারি করা সব শংসাপত্র বাতিলের চূড়ান্ত নির্দেশ দিল। তবে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ২০১০ সালের পূর্বে (অর্থাৎ তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার আগে) ইস্যু হওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ বৈধ থাকবে এবং সেগুলি আগের মতোই কার্যকর বলে ধরা হবে।
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