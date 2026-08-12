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বিরাট খবর: মমতার আমলের রাজ্যের সব OBC সার্টিফিকেট জাস্ট বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট

Calcutta High Court on OBC Certificate Cancellation: হাইকোর্টের এই ঐতিহাসিক আদেশের ফলে যাঁদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ইস্যু করা এই ধরনের ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি সার্টিফিকেট রয়েছে, তাঁদের এখন থেকে আর সংরক্ষিত শ্রেণীর আওতায় ধরা হবে না।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:38 PM IST
বিরাট খবর: মমতার আমলের রাজ্যের সব OBC সার্টিফিকেট জাস্ট বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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