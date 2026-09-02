/অবিবাহিত, ডিভোর্সী বা বিধবা মেয়ে কি মা-বাবার মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশন পাবেন? হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি কর্মীদের মৃত্যুর পর পারিবারিক বা ফ্যামিলি পেনশন বণ্টন সংক্রান্ত মামলার রায়ে কঠোর আইনি অবস্থান স্পষ্ট করল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি এক বিবাহবিচ্ছিন্না (ডিভোর্সি) মহিলার পারিবারিক পেনশনের আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের সিঙ্গল বেঞ্চ। আদালত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, বাবা বা মায়ের মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিনে আবেদনকারী কন্যার আইনি অবস্থান কী ছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই পেনশনের যোগ্যতা নির্ধারিত হবে। মৃত্যুর পরে বিবাহবিচ্ছেদ হলে প্রয়াত সরকারি কর্মীর পেনশন দাবি করা যাবে না।
মামলার প্রেক্ষাপট ও আবেদনকারীর দাবি
মামলাকারী মহিলা আদালতকে জানান, তাঁর অবসরপ্রাপ্ত বাবার মৃত্যু হয়েছিল ২০১৮ সালে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর ২০০১ সাল থেকেই তিনি বাবার কাছে থাকতেন এবং আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ২০০৮ সালের ১২ নভেম্বরের সরকারি মেমোর্যান্ডামকে হাতিয়ার করে তিনি দাবি করেন, নিয়ম অনুযায়ী অবিবাহিত, বিধবা ও ডিভোর্সি কন্যারা পারিবারিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য। তাই বাবার মৃত্যুর পর থেকেই বকেয়া পেনশন তাঁকে দেওয়া হোক।
আইনি জটিলতা ও বিরোধিতার যুক্তি
শুনানি চলাকালীন সরকারি পক্ষের আইনজীবী নয়নচাঁদ বিহানি এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। নথিপত্র খতিয়ে দেখে আদালত লক্ষ্য করে:
মামলাকারী যদিও শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স পেয়েছেন, কিন্তু সেই আইনি বিচ্ছেদের আবেদন করা হয়েছিল ২০২১ সালে।
এর আগে একটি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হলেও তা খারিজ হয়ে যায়।
ফলে ২০১৮ সালে যখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়, সেই সময় আইনত তিনি বিবাহিত ছিলেন; ডিভোর্সি ছিলেন না।
পেনশন পাওয়ার প্রধান দুই সরকারি মাপকাঠি ২০০৮ সালের সংশ্লিষ্ট মেমোর্যান্ডাম বিশ্লেষণ করে আদালত ফ্যামিলি পেনশন পাওয়ার দুটি মৌলিক শর্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে:
১. মৃত্যুকালীন বৈবাহিক স্থিতি:
বাবা বা মায়ের মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিনেই কন্যাকে আইনত অবিবাহিত, বিধবা কিংবা সরকারিভাবে ডিভোর্সপ্রাপ্ত হতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মৃত্যুর পর কোনও কন্যার বিবাহবিচ্ছেদ হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে, তিনি এই সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন না।
২. আর্থিক নির্ভরশীলতা:
অবিবাহিত, বিধবা বা ডিভোর্সি হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেনশন মিলবে না। সংশ্লিষ্ট কন্যাকে তাঁর বাবা-মায়ের ওপর আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে। তিনি যদি নিজে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হন বা অন্য কোনও নিশ্চিত আয়ের উৎস থাকে, তবে তিনি পেনশনের দাবিদার হতে পারবেন না।
আদালতের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ ও রায় সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্র রায় দেন যে, এই জাতীয় মামলায় সরকারি কর্মীর ‘মৃত্যুর তারিখ’ই যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। যেহেতু ২০১৮ সালে বাবার প্রয়াণের দিন আবেদনকারী আইনত বিবাহিতা ছিলেন এবং তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ আইনি পরিণতি পায় অনেক পরে (২০২১ সালে), তাই তিনি কোনওভাবেই প্রয়াত বাবার ফ্যামিলি পেনশন পাওয়ার অধিকারী নন। এই রায়ের মাধ্যমে আদালত পুনরায় স্পষ্ট করে দিল যে, আবেগ বা দীর্ঘদিনের পৃথক বাস নয়, পেনশনের ক্ষেত্রে আইনি শর্তাবলি ও নির্ধারিত সময়ের মানদণ্ডই চূড়ান্ত।
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