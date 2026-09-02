Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /অবিবাহিত, ডিভোর্সী বা বিধবা মেয়ে কি মা-বাবার মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশন পাবেন? হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

অবিবাহিত, ডিভোর্সী বা বিধবা মেয়ে কি মা-বাবার মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশন পাবেন? হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

Calcutta High Court on Family Pension Rules: বাবা বা মায়ের মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিনেই কন্যাকে আইনত অবিবাহিত, বিধবা কিংবা সরকারিভাবে ডিভোর্সপ্রাপ্ত হতে হবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:19 PM IST
অবিবাহিত, ডিভোর্সী বা বিধবা মেয়ে কি মা-বাবার মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশন পাবেন? হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৪৬ হাজারের রোদচশমা বৃদ্ধাকে পরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! একটাই হৃদয়, কতবার জিতবেন তিনি
2
3
4
5