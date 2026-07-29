/আধার, প্যান, পাসবই-- সবই আছে, তো? আপনি ভারতের নাগরিক এতে মোটেই প্রমাণ হয় না: কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড কিংবা ব্যাংকের পাসবই-- এই সব সরকারি নথিপত্রকে ভারতের নাগরিক দৈনন্দিন জীবনে পরিচয়ের প্রধান প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে।
তবে শুধু এই সব নথিই থাকলেই কেউ ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন না। কলকাতা হাইকোর্ট নাগরিকত্ব প্রমাণের মামলায় সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, আধার, প্যান, ভোটার কার্ড বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কোনোটিই ভারতীয় নাগরিকত্বের চূড়ান্ত বা আইনি প্রমাণ হতে পারে না।
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মো. শবর রশিদের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এই রায় দেন।
মামলার প্রেক্ষাপট
মুর্শিদাবাদের লালগোলা বন্দিশিবিরে (ডিটেনশন সেন্টার) আটকে থাকা নাসির নামের এক ব্যক্তিকে ঘিরে এই মামলার সূত্রপাত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, নাসির প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। অন্যদিকে, নাসিরের আত্মীয় সুমন মোল্লা দাবি করেন যে নাসির ভারতীয় নাগরিক।
আদালতকে তিনি নাসিরের সপক্ষে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি পাসবই প্রমাণ হিসেবে জমা দেন।
তবে নথিপত্র এবং সম্পর্কের বিবরণীতে বহু অসংগতি ধরা পড়ে। এমনকি জেরার মুখেও নাসির তাঁর বাবা-মায়ের কবর বা স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেননি।
কোন নথির আইনগত অর্থ কী?
হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্রতিটি নথির আইনগত ভিত্তি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন:
ভোটার কার্ড (Voter ID): ভোটার তালিকায় নাম থাকার অর্থ হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন। এটি নাগরিকত্বের চূড়ান্ত নথি নয়।
আধার কার্ড (Aadhaar Card): ২০১৬ সালের আধার আইন অনুযায়ী, আধার মূলত ভারতে বসবাসকারী ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণপত্র। আধার কার্ড কোনওভাবেই নাগরিকত্ব বা ডোমিসাইল অধিকার নিশ্চিত করে না।
প্যান কার্ড ও ব্যাংক পাসবই: এগুলো মূলত আর্থিক লেনদেন ও আয়কর ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নথি, যা কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারে না।
নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় কার?
বিদেশি নাগরিক আইন (Foreigners Act)-এর বিধান উল্লেখ করে আদালত স্পষ্ট জানায় যে, কোনও ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক কি না, সেই বিতর্ক তৈরি হলে নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব বা দায় (Burden of Proof) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের ওপরই বর্তায়। ভোটার বা আধার কার্ড দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; সঠিক জন্ম সনদ বা বংশানুক্রমিক নথির মাধ্যমে আইনি যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়।
সাধারণ মানুষের জন্য এই রায়ের গুরুত্ব
কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, পরিচয়পত্র (Identity Proof) এবং নাগরিকত্বের প্রমাণ (Proof of Citizenship) এক জিনিস নয়। দৈনন্দিন পরিষেবা বা সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার বা ভোটার কার্ড প্রয়োজনীয় হলেও, নাগরিকত্ব নিয়ে আইনি বা প্রশাসনিক প্রশ্ন উঠলে জন্ম নিবন্ধীকরণ বা সঠিক বংশানুক্রমিক নথির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)