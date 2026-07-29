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আধার, প্যান, পাসবই-- সবই আছে, তো? আপনি ভারতের নাগরিক এতে মোটেই প্রমাণ হয় না: কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়

Calcutta High Court citizenship ruling: তবে শুধু এই সব নথিই থাকলেই কেউ ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন না। কলকাতা হাইকোর্ট নাগরিকত্ব প্রমাণের মামলায় সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, আধার, প্যান, ভোটার কার্ড বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কোনোটিই ভারতীয় নাগরিকত্বের চূড়ান্ত বা আইনি প্রমাণ হতে পারে না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:37 PM IST
আধার, প্যান, পাসবই-- সবই আছে, তো? আপনি ভারতের নাগরিক এতে মোটেই প্রমাণ হয় না: কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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