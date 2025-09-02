Supreme Court: ভেবে দেখুন, একটি সতেরোর ছাত্র নিজের বুকে গুলি ছুঁড়ে আত্মহত্যা করতে পারে কি না! পুলিসকে বলল সুপ্রিম কোর্ট...
Supreme Court Asks MP Police: সুপ্রিম কোর্ট পুলিস সংঘাত। দুই বিচারপতির বেঞ্চ একটি ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে সন্দেহ প্রকাশ করে। পুলিসকে তারা হত্যার সমস্ত সম্ভাবনা-সহ ঘটনার খুঁটিনাটি সব দিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কোথায় কী ঘটল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আত্মহত্যা, না খুন? কোনও ভাবেই কি পরিষ্কার হচ্ছে না বিষয়টি? না কি পরিষ্কার হলেও, সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে? নানা প্রশ্ন ভিড় করে। সেই রকমই অনেকগুলি প্রশ্ন মধ্যপ্রদেশ পুলিসকে করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court Asks MP Police)। কেন এই সব প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট করল মধ্যপ্রদেশ পুলিসকে? কোন মামলার সূত্রে?
কী ঘটনা?
অভিযোগ, একটি খুনকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেই সংক্রান্তই একটি মামলা চলছে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মধ্যপ্রদেশ পুলিসকে প্রশ্ন করল। ঘটনায় একজন ১৭ বছর বয়সীর মৃত্যু ঘটে। এক পক্ষের দাবি, সে নিজেই রাইফেল থেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। ছাত্রের বুকে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে তার।
সন্দেহ প্রকাশ
বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চ এই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে সন্দেহ প্রকাশ করে। পুলিসকে তারা হত্যার সমস্ত সম্ভাবনা-সহ ঘটনার খুঁটিনাটি সব দিক তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত রাজ্য সরকারের কাছে তদন্তের বিস্তারিত তথ্য, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ব্যবহৃত রাইফেল সম্পর্কে তথ্য-সহ একটি হলফনামা চেয়েছে।
সুইসাইড নোট
মৃত ছেলেটিকে অপর এক ছাত্র, যে মামলার দ্বিতীয় বিবাদী, তার বিরুদ্ধে ৪০,০০০ টাকা চুরির অভিযোগ করেছিল এবং তাকে হুমকি দেওয়া, মারধর করা এবং জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করার অভিযোগও রয়েছে। ছেলেটি একটি সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছিল এবং তার বন্ধু ও বোনকে বলেছিল যে, সে চাপের কারণে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে।
নাবালককে আত্মহত্যায় প্ররোচনা
এই ঘটনায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিবাদীকে হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন দেওয়া হয়েছিল। মৃত ছেলের বাবা (এই মামলার আবেদনকারী) হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। আবেদনকারী দাবি করেন যে, হাইকোর্ট ঘটনাটিকে তুচ্ছ হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং মৃতের বয়স ১৮ বছর হিসেবে ভুলভাবে নির্ধারণ করেছে, যখন তার বয়স ছিল ১৭। যদি তার বয়স ১৭ ধরা হয়, তবে এটি নাবালককে আত্মহত্যায় প্ররোচনার গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আবেদনকারী আরও বলেছেন যে, অভিযুক্ত প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য এবং তদন্তে সহযোগিতা করছে না, তাই তার হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।
