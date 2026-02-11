Supreme Court verdict on Tenant Right: ভাড়াটে কি বাড়ির মালিক হতে পারেন? বাড়িওয়ালা থাকা সত্ত্বেও? সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, বিস্ফোরক রায়...

Supreme Court verdict on Tenant Right: ভাড়াটে কি বাড়ির মালিক হতে পারেন? বাড়িওয়ালা থাকা সত্ত্বেও? সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, বিস্ফোরক রায়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের রিয়েল এস্টেট এবং সম্পত্তি আইনের জগতে একটি বহুচর্চিত ও বিতর্কিত বিষয় হলো ‘অ্যাডভার্স পজিশন’ (Adverse Possession) বা প্রতিকূল দখল। সাধারণ মানুষের মনে প্রায়ই একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়— কোনো ভাড়াটে কি একটানা দীর্ঘ সময় একটি বাড়িতে থাকলে সেই বাড়ির মালিকানা দাবি করতে পারেন? সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কিছু যুগান্তকারী রায় এবং দেশের প্রচলিত আইন এই বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছে।
'অ্যাডভার্স পজিশন' বা প্রতিকূল দখল কী?
ভারতের ‘লিমিটেশন অ্যাক্ট ১৯৬৩’ (Limitation Act 1963) অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তির ওপর টানা ১২ বছর ধরে কোনও বাধা ছাড়াই বসবাস করেন এবং প্রকৃত মালিক সেই সময়ের মধ্যে ওই ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করার কোনও পদক্ষেপ না নেন, তবে ওই দখলকারী ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারেন। বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ১২ বছর হলেও সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে এটি ৩০ বছর।
ভাড়াটেরা কি এই সুবিধা পেতে পারেন?
আইনের সাধারণ ব্যাখ্যায় উত্তরটি হলো— ‘না’। ভাড়াটে এবং মালিকের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো ‘সম্মতি’ বা ‘অনুমতি’ (Permissive Possession)। যেহেতু ভাড়াটে ওই বাড়িতে মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং ভাড়ার বিনিময়ে থাকতে শুরু করেন, তাই আইনের চোখে এটি কখনোই ‘প্রতিকূল দখল’ হিসেবে গণ্য হয় না। সুপ্রিম কোর্ট বহুবার জানিয়েছে, 'একবার যে ভাড়াটে, সে সব সময়ের জন্যই ভাড়াটে' (Once a tenant, always a tenant)।
ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি: কখন ঝুঁকি তৈরি হতে পারে?
যদিও একজন বৈধ ভাড়াটে সরাসরি মালিকানা দাবি করতে পারেন না, তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে মালিকের জন্য আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে:
১. চুক্তি শেষ হওয়ার পর অবস্থান: যদি ভাড়াটে ও মালিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তারপর টানা ১২ বছর মালিক কোনো ভাড়া গ্রহণ না করেন বা ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করার কোনো আইনি নোটিশ না দেন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে ভাড়াটে ‘অ্যাডভার্স পজিশন’-এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।
২. ভাড়া দিতে অস্বীকার ও মালিকানা দাবি: যদি ভাড়াটে হঠাৎ করে নিজেকে মালিক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং মালিককে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন, এবং মালিক সেই দিন থেকে পরবর্তী ১২ বছরের মধ্যে কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেন, তবে ওই দখলটি ‘প্রতিকূল’ বা ‘Hostile’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শুধুমাত্র দীর্ঘ সময় বসবাস করলেই কোনও ভাড়াটে মালিক হতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের মতে, ‘অ্যাডভার্স পজিশন’ প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। দখলকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে:
১. তার দখলটি মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল।
২. এটি জনসমক্ষে ওপেন বা উন্মুক্ত ছিল।
৩. এটি কোনো বিরতি ছাড়াই টানা ১২ বছর ধরে চলেছে।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাড়াটেদের কাছে ভাড়ার রসিদ বা পুরনো এগ্রিমেন্ট থাকে, যা প্রমাণ করে যে তারা মালিকের অনুমতি নিয়েই সেখানে ছিলেন। এই একটি প্রমাণই ‘অ্যাডভার্স পজিশন’-এর দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট।
বাড়ির মালিকদের জন্য করণীয় সতর্কতা
আইনি জটিলতা এড়াতে বাড়ির মালিকদের কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি:
১. রেজিস্ট্রার্ড রেন্ট এগ্রিমেন্ট: সর্বদা একটি লিখিত এবং রেজিস্টার্ড রেন্ট এগ্রিমেন্ট বা ইজারা চুক্তি করা উচিত। এটি প্রমাণ করে যে ভাড়াটের অবস্থানটি মালিকের সম্মতির ভিত্তিতে।
২. নিয়মিত চুক্তি নবায়ন: চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তা নবায়ন করা উচিত।
ভাড়া গ্রহণ: নিয়মিত ব্যাংক ট্রান্সফার বা চেকের মাধ্যমে ভাড়া গ্রহণ করা উচিত, যাতে মালিকানার স্পষ্ট প্রমাণ থাকে।
আইনি পদক্ষেপ: ভাড়াটে যদি চুক্তি লঙ্ঘন করেন বা ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন, তবে দেরি না করে আইনি নোটিশ পাঠানো বা উচ্ছেদের মামলা করা উচিত।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের আইন অনুযায়ী একজন ভাড়াটে সাধারণত কোনো সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারেন না। তবে মালিকের দীর্ঘদিনের অবহেলা বা উদাসীনতা ভাড়াটেকে আইনি সুযোগ করে দিতে পারে। তাই সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য মালিকদের সচেতন থাকা এবং সঠিক আইনি নথিপত্র বজায় রাখা অপরিহার্য। অন্যদিকে, ভাড়াটেদেরও বোঝা উচিত যে দীর্ঘমেয়াদী বসবাস বা শুধুমাত্র ভোগদখল কোনোভাবেই সম্পত্তির আইনি স্বত্ব প্রদান করে না।
