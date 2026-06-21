/মোবাইল স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে জেন জ়ি-রা কি যোগব্যায়াম করে? নতুন ট্রেন্ড জানলে চমকে উঠবেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে ফিটনেস ও সুস্থতার ধারণায় একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। বয়স্করা একসময় শরীর ঠিক রাখতে বা ঘাম ঝরানোর জন্য যোগব্যায়াম করতেন। কিন্তু আজকের তরুণ প্রজন্ম বা জেন জি একে মানসিক শান্তি ও সুস্থ থাকার হাতিয়ার বানিয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে যোগব্যায়াম কীভাবে তরুণদের মন জয় করছে, তা নীচে আলোচনা করা হল।
জেন জ়ি-দের কাছে মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক সুস্থতা দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে কাজ করা এবং জীবনের নানারকম চাপের কারণে অনেকেই মানসিক অবসাদে ভোগেন। এই অবসাদ দূর করতে তারা যোগব্যায়াম করছেন। বিশেষ করে যেসব ব্যায়াম করলে নার্ভ শান্ত হয়, সেগুলো তরুণদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এছাড়া যোগব্যায়ামের ক্ষেত্রে তারা কোনো নিয়মকানুন বা জটিলতা পছন্দ করে না। সব ধরনের মানুষ যাতে খুব সহজে এটি করতে পারে, সেদিকে তাদের বেশ নজর রয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা
যোগব্যায়াম জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে প্রযুক্তির বড় অবদান রয়েছে। ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপে ছোট ছোট ভিডিয়ো বা শর্টসের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্সাররা খুব সহজেই যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসন তরুণদের শিখিয়ে দিচ্ছেন।
এআই (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার
এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)। এখন এমন কিছু অ্যাপ পাওয়া যায়, যা ফোনের ক্যামেরার মাধ্যমে আপনার শরীরের ভঙ্গি দেখে ভুল শুধরে দেয়। এমনকি আপনার স্মার্টওয়াচ থেকে তথ্য নিয়ে শরীর ও মনের অবস্থা অনুযায়ী, আপনার জন্য প্রতিদিনের ব্যায়াম কেমন হওয়া উচিত তা অ্যাপ নিজেই ঠিক করে দেয়।
সব মিলিয়ে বলা যায়, যোগব্যায়ামের ভবিষ্যৎ হবে ডিজিটাল ও বাস্তব জীবনের এক দারুণ মিশ্রণ। একদিকে অ্যাপ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেই সুস্থ থাকার সুযোগ থাকছে। অন্যদিকে, কোনো ক্লাবে বা স্টুডিওতে গিয়ে সামনাসামনি ক্লাস করার সুযোগও থাকছে। প্রাচীন এই বিদ্যাটি আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নতুন প্রজন্মের কাছে অনেক আকর্ষণীয় ও সহজ হয়ে উঠেছে।
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