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মোবাইল স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে জেন জ়ি-রা কি যোগব্যায়াম করে? নতুন ট্রেন্ড জানলে চমকে উঠবেন

International Yoga Day 2026: তরুণদের কাছে মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক সুস্থতা দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে কাজ করা এবং নানারকম চাপের কারণে অনেকেই মানসিক অবসাদে ভোগেন। এই অবসাদ দূর করতে তারা যোগব্যায়াম করছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 21, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:56 PM IST
মোবাইল স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে জেন জ়ি-রা কি যোগব্যায়াম করে? নতুন ট্রেন্ড জানলে চমকে উঠবেন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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