India Canada Relation: শুধু ট্রাম্পের আমেরিকাই নয়, ভারতের নো এন্ট্রি এবার কানাডাতেও! ৮০ % পড়ুয়ার ভিসার আবেদন বাতিল...

India Canada Relation: শুধু ট্রাম্পের আমেরিকাই নয়, ভারতের নো এন্ট্রি এবার কানাডাতেও! ৮০ % পড়ুয়ার ভিসার আবেদন বাতিল...
India Canada Relation: গত কয়েক দশক ধরেই ভারতীয় পড়ুয়াদের গন্তব্য ছিল আমেরিকা ও কানাডা। কিন্তু ক্রমাগত পড়ুয়া সংখ্যা কমছে। কেন কানাডা এমনটা করছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক সেই জাস্টিন ট্রুডোর আমল থেকেই টালমাটাল। কানাডায় শিখদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ ভারত। পাশাপাশি সম্প্রতি ভারতের উপরে বিপুল শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ায় আমেরিকার সঙ্গেও সম্পর্ক ধাক্কা খেয়েছে। এবার ২০২৫ সালে ৮০ শতাংশ পড়ুয়ার ভিসার আবেদন বাতিল করে দিল কানাডা। এশিয়া ও আফ্রিকার বেশিরভাগ পড়ুয়ার ভিসার আবেদন বাতিল হয়েছে।
২০২৪ সালে কানাডা ১.৮৮ লাখ ভারতীয় পড়য়াকে ভিসা দিয়েছিল। ওই সংখ্যা ছিল পূর্ববর্তী ২ বছরের অর্ধেক। এর ফলে ভারতীয় পড়ুয়ারা এখন জার্মানি-সহ অন্যান্য দেশে চেষ্টা করছেন। যত পড়ুয়া বিদেশ যাচ্ছেন তাদের ৩৩ শতাংশ যাচ্ছেন জার্মানিতে। অন্যদিকে, কানাডা ২০২২ সালে নিয়েছিল ১৮ শতাংশ ভারতীয় পড়ুয়া। সেই সংখ্যা ২০২৪ সালে নেমে যায় ৯ শতাংশে।
গত কয়েক দশক ধরেই ভারতীয় পড়ুয়াদের গন্তব্য ছিল আমেরিকা ও কানাডা। কিন্তু ক্রমাগত পড়ুয়া সংখ্যা কমছে। কেন কানাডা এমনটা করছে? কানাডার দাবি, দেশের বিপুল সংখ্যাক বিদেশিদের থাকার ব্যবস্থার সমস্যা, স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির চাপ সরকারকে বাধ্য করছে বিদেশি পড়ুয়াদের সংখ্যা কমাচ্ছে। এছাড়াও কানাডায় কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ কমছে, সরকারি নিয়মে কড়াকড়ি করা হচ্ছে। কলেজ পড়ুয়াদের জন্য ভাষার কড়াকড়ি জোরাল করা হচ্ছে।
একসময় কানাডায় পড়ুয়াদের ভিসা দ্রুত দিয়ে দেওয়া হতো। এখন তা কড়াকড়ি করা হয়েছে। ২০২৫ সালে কানাডা ৪৩৭০০০ স্টুডেন্ট ভিসা দিচ্ছে যা গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ কম। এদের মধ্য়ে ৭৩,০০০ পোস্ট গ্রাজুয়েট ভিসা, ২৪৩০০০ আন্ডার গ্রাজুয়েট ভিসা এবং বাকী ১২০০০০ রিনিউয়াল ভিসা।
