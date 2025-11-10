Delhi Red Fort Blast: বড় আপডেট! ঘাতক i-20 গাড়ির মালিক মহম্মদ নাদিম! দিল্লি পুলিস পৌঁছল হরিয়ানা, তারপর...

Delhi Red Fort Blast: বড় আপডেট! ঘাতক i-20 গাড়ির মালিক মহম্মদ নাদিম! দিল্লি পুলিস পৌঁছল হরিয়ানা, তারপর...
Delhi Blast 2025: সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লাল কেল্লার কাছে একটি হুন্ডাই আই২০ হ্যাচব্যাক গাড়ি—যা সম্ভবত হরিয়ানায় নদীম নামে এক ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত—সেটিই ছিল শক্তিশালী বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু। বিস্ফোরণে ১৩ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণটি এত ভয়াবহ ছিল যে একটি ই-রিকশা সহ আশপাশের ২২টি গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং রাস্তায় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লালকেল্লার কাছে হরিয়ানা নম্বরের i20 গাড়িতেই দিল্লির শক্তিশালী বিস্ফোরণ। নিহত হয়েছেন ১৩। চলন্ত গাড়িতে ব্লাস্ট হয়েছে। হরিয়ানার নম্বরের গাড়িতে ব্লাস্ট হয়েছে। হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে দিল্লি পুলিস যোগাযোগ করছে। গাড়িটি কার নামে নথিভুক্ত (register) তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। অভুযুক্তের নাম মহম্মদ নাদিম। গাড়ির নম্বর HR- 267674। স্পেশাল সেলের একটি টিম হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। গুরুগ্রামের গাড়িটি (নম্বর HR26) মোহাম্মদ সালমান-এর নামে ছিল। কিন্তু গাড়িটি ওখলায় বিক্রি করা হয়েছিল। পুলিস গাড়ির পুরোনো মালিকের কাছে পৌঁছেছে। এখন ওখলায় যিনি গাড়িটি কিনেছিলেন, সেখানে আরও তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
দিল্লি পুলিসের কমিশনার সতীশ গোলচা সাংবাদিকদের বলেন, 'আজ সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে একটি ধীর গতিতে চলা গাড়ি লাল বাতিতে থামার সময় সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের কারণে আশেপাশে থাকা গাড়িগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু লোক মারা গেছেন এবং কিছু আহত হয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (অমিত শাহ) আমাদের ডেকেছিলেন...'।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।
উপ-প্রধান ফায়ার অফিসার এ কে মালিক সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানান, বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট আগুন সন্ধ্যা ৭টা ২৯ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি আরও জানান যে প্রাথমিকভাবে সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছিল।
হুন্ডাই আই২০ নাকি মারুতি সুইফট ডিজায়ার?
দিল্লি পুলিস সূত্র জানিয়েছে যে, বিস্ফোরণটি সম্ভবত একটি হুন্ডাই আই২০ হ্যাচব্যাক গাড়িতে হয়েছিল, অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে প্রথমে যে গাড়িটি বিস্ফোরিত হয়েছিল সেটি ছিল একটি মারুতি সুইফট ডিজায়ার।
তবে, মনে হচ্ছে গাড়িতে কয়েকজন যাত্রী ছিলেন এবং বিস্ফোরণটি গাড়ির পিছনের অংশে, সম্ভবত বুটে ঘটেছিল। বিস্ফোরণটি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে কোনো গর্ত তৈরি হয়নি।
ভারতের প্রধান সন্ত্রাস-বিরোধী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) সহ ফরেনসিক বিশ্লেষকরা ঘটনাস্থলে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করছেন এবং গাড়ির প্রস্তুতকারক, মডেল এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর শনাক্ত করার জন্য কাজ করছেন, যা অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
এই মুহূর্তে বিস্ফোরণের প্রকৃতি পরিষ্কার নয়, তবে সমস্ত রাজ্য নিরাপত্তা সংস্থা সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। ইন্দো-নেপাল সীমান্তেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, যেখানে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (BSF) এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তারা নেপালের সঙ্গে খোলা সীমান্ত পার হওয়া সমস্ত দর্শনার্থীর উপর নজর রাখছেন।
ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্লাস্ট
বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগেই ফরিদাবাদে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৩৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট—একটি সাধারণত ব্যবহৃত সার, যা মারাত্মক বোমায় রূপান্তরিত হতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীর-ভিত্তিক ধৃত ডাক্তার আদিল রাদার-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই বিস্ফোরকগুলি জব্দ করা হয়।
শ্রীনগরে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ-এর সমর্থনে পোস্টার লাগানোর সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাওয়ার পর রাদারকে রবিবার উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
তদন্তে জম্মু ও কাশ্মীর-এর আরও একজন স্বাস্থ্যকর্মী, মুজাম্মিল শাকিল-এর নাম উঠে আসে, যিনি ফরিদাবাদের আল-ফালাহ হাসপাতালে কাজ করতেন। হাসপাতালের রেকর্ড অনুযায়ী, তিনি ক্যাম্পাসে থাকতেন। তবে, পুলিস তাঁর সঙ্গে যুক্ত অন্তত দুটি অফ-ক্যাম্পাস বাড়ি খুঁজে পায়।
যখন এই বাড়িগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়, তখন পুলিস ১২টি স্যুটকেসে ভর্তি বিস্ফোরক উপাদান দেখতে পেয়ে হতবাক হয়। ডিটোনেটর এবং টাইমারের মতো বিস্ফোরক ডিভাইস সম্পর্কিত জিনিসপত্রও পাওয়া গেছে।
আরেকজন মহিলা সহকর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে, যাঁর মারুতি সুজুকি সুইফট ডিজায়ার সাব-কমপ্যাক্ট সেডান গাড়িতে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল এবং কিছু গোলাবারুদ রাখা ছিল। আরেকটি রাইফেল ও আরও গোলাবারুদ অনন্তনাগের জিএমসি-এর স্টাফ লকারের মধ্যে পাওয়া যায়, যেখানে রাদার গত বছর পর্যন্ত কাজ করতেন।