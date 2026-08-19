/স্বাস্থ্যবিমা বাড়ল ৫ গুণ! ভাতা নিয়েও সরকারের বিরাট ঘোষণা: প্রতিমাসে ৭৫০০০ + ২৫০০০; ২৫ লাখ টাকার কভারেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ির সুবিধা, ভাতা এবং স্বাস্থ্য বিমা বৃদ্ধি! তামিলনাড়ুর বিধায়কদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সি বিজয়ের বিরাট উপহার। গাড়ি ও ভাতা বৃদ্ধি থেকে স্বাস্থ্য বিমা-- তামিলনাড়ুর বিধায়কদের জন্য শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের বড় ঘোষণা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় রাজ্যের ২৩৪ জন বিধায়কের জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা করেছেন। বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি বিধায়কদের সরকারি গাড়ি এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তাঁদের প্রতি মাসে মোট ১ লাখ টাকা করে ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।
কেন এই ঘোষণা?
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের সরকারি গাড়ি এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তাঁদের প্রতি মাসে মোট ১ লাখ টাকা করে ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি বিজয় স্পষ্ট করেন, জনসেবা ও নিজ নিজ বিধানসভা এলাকায় মানুষের সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে বিধায়কদের যেন কোনো আর্থিক ও যাতায়াতসংক্রান্ত বাধার মুখে পড়তে না হয়, সেজন্যই এই পদক্ষেপ।
৭৫০০০ টাকা
সরকারি গাড়ি ও জ্বালানি/ড্রাইভার ভাতা: প্রত্যেক বিধায়ককে সরকারি গাড়ি দেওয়া হবে। গাড়ির জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং চালকের বেতনের জন্য প্রতি মাসে ৭৫০০০ টাকা বরাদ্দ করা হবে।
২৫০০০ টাকা
সহকারী ভাতা: প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত সহকারী বা সচিব নিয়োগে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ২৫০০০ টাকা দেওয়া হবে।
স্বাস্থ্য বিমা ৫ গুণ বৃদ্ধি: 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প'-এর (CM's Comprehensive Health Insurance Scheme) আওতায় বার্ষিক চিকিৎসা কভারেজ ৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
রাজ্য মেডিকেল কলেজগুলোতে চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ৩৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ৬,০৯৮টি আসন তৈরি করা হচ্ছে।
পেরাম্বালুরে (Perambalur) ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে।
রূপান্তরকামী (Transgender) ব্যক্তিদের জন্য বেশ কয়েকটি সরকারি হাসপাতালে বিশেষ চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুবিধা বিমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বিধানসভায়
এই ঘোষণার পরই শাসকদল তমিঝাগা ভেট্রি কড়গম (TVK)-এর গুড়িয়াথমের বিধায়ক কে. সিন্ধু আনন্দে আত্মহারা হয়ে ১৯৬৪ সালের এমজিআর (MGR)-এর জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পডগোটি-র "কোডুথাতেল্লাম কোডুথান" (Koduthathellam Koduthaan) গানটি গেয়ে শোনান এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। বিধায়কের এই গান শুনে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ও স্পিকার হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। স্পিকার নিশ্চিত করেন, এই সুবিধা বিরোধী দলের বিধায়ক-সহ বিধানসভার সমস্ত ২৩৪ জন সদস্যের জন্যই প্রযোজ্য হবে।
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