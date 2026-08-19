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স্বাস্থ্যবিমা বাড়ল ৫ গুণ! ভাতা নিয়েও সরকারের বিরাট ঘোষণা: প্রতিমাসে ৭৫০০০ + ২৫০০০; ২৫ লাখ টাকার কভারেজ

TN Government's Bonanza: এক মামলার শুনাতিতেই এবার যুগান্তকারী মন্তব্য দেশের শীর্ষ আদালতের। কী বলল সুপ্রিম কোর্ট? মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা কার্যকর করার উপায় হিসেবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া বা ফাঁসি দেওয়ার পদ্ধতিতেই আস্থা রাখল দেশের সর্বোচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 19, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:03 PM IST
স্বাস্থ্যবিমা বাড়ল ৫ গুণ! ভাতা নিয়েও সরকারের বিরাট ঘোষণা: প্রতিমাসে ৭৫০০০ + ২৫০০০; ২৫ লাখ টাকার কভারেজ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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