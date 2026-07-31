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প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট ‘উধাও’, ছড়াল বিকৃত ভিডিয়ো! মেটা ইন্ডিয়া প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর, চাপে ফেসবুক

Case filed against Meta India: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এআই-জেনারেটেড বিকৃত ভিডিয়ো ছড়ানো এবং তাঁর নিজস্ব ফেসবুক পোস্ট 'গায়েব' হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চরম বিপাকে মেটা। মেটা ইন্ডিয়া প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে সাইবার পুলিস। সরকারের কড়া অবস্থানের মুখে পড়ে ভুল স্বীকার করে এখন ভিআইপি অ্যাকাউন্ট সুরক্ষায় বিশেষ নজরদারির আশ্বাস সংস্থার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:40 AM IST
প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট ‘উধাও’, ছড়াল বিকৃত ভিডিয়ো! মেটা ইন্ডিয়া প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর, চাপে ফেসবুক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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