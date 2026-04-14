I-PAC Director Vinesh Chandel Arrested: হেফাজতে I-PAC কর্তা, ইডির বিস্ফোরক দাবি: টাকা কোত্থেকে এসেছে রয়েছে সব প্রমাণ

I-PAC Director Vinesh Chandel Arrested: হেফাজতে I-PAC কর্তা, ইডির বিস্ফোরক দাবি: টাকা কোত্থেকে এসেছে রয়েছে সব প্রমাণ
ED Arrested I-PAC Co-Founder Vinesh Chandel: কী কী যুক্তিতে, ইডি হেফাজতে চান্ডেল? পাতিয়ালা হাউজ কোর্টে ইডির বিস্ফোরক দাবি। রিমান্ড চেয়ে ইডির উল্লেখ, তাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে যে ভিনেশ চান্ডেল অপরাধী।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আর্থিক তছরুপের মামলায় আইপ্যাক (I-PAC) কর্তা ভিনেশ চান্ডেলকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করে ইডি। রাতেই আইপ্যাক কর্তা বিনেশ চান্ডেলকে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। রাতভর শুনানির পর বিচারক শেফালি বারনালা ট্যান্ডন ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লির পাটিয়ালা হাউজ কোর্টে ভিনেশের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ চাঞ্চল্যকর দাবি পেশ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।
কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন চান্ডেল। ইডির দাবি, আইপ্যাকে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহনণরীর ভূমিকায় ছিলেন ভিনেশ। আদালতে ইডি জানিয়েছে যে, জেরা চলাকালীন চান্ডেল ক্রমাগত মিথ্যা তথ্য দিয়ে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে টাকা লেনদেনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং কোম্পানির প্রকৃত কার্যকলাপ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
ইডির দাবি, চান্ডেল অন্যান্য পরিচালকদের সঙ্গে মিলে গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে ইমেল এবং সংবেদনশীল আর্থিক তথ্য মুছে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তল্লাশি অভিযানের সময়, আর্থিক লেনদেন এবং নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি এবং ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই নথিগুলি একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়েও পাওয়া গিয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন সংগৃহীত প্রমাণ, যার মধ্যে রয়েছে নথিপত্র, জবানবন্দি এবং ডিজিটাল প্রমাণ, তার ভিত্তিতে এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ভিনেশ কুমার চান্ডেল এই অপরাধে জড়িত।
ইডির আরও দাবি- তদন্তে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি দুইভাবে টাকা নিত—এক অংশ ব্যাংকিং চ্যানেলে এবং বাকি বড় অংশ নেওয়া হতো নগদে, যা হিসাবের বাইরে রাখা হতো। উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন ডিজিটাল নথি এবং নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই অর্থের একটি বড় অংশ এসেছে একটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে। এমনকি তল্লাশির সময় বেশ কিছু আপত্তিকর নথি সংশ্লিষ্ট ওই রাজনৈতিক দলের কার্যালয়েও পাওয়া গেছে।
সংস্থার তরফে একাধিক থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের নামে ভুয়ো অর্থ প্রাপ্তির রিসিট দেখানো হয়েছে। বাস্তবে কাউকেই সংস্থার তরফে কোনও সার্ভিস দেওয়া হয়নি। আসলে অবৈধ আর্থিক লেনদেনকে বৈধতার মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে যার কোনও প্রকৃত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল না। আসলে কোম্পানিটি অর্থ স্থানান্তরের জন্য একটি মাধ্যম (conduit) হিসেবে কাজ করেছে। ভিনেশ কুমার চান্দেল তদন্ত এড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন বলে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে, কারণ তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একাধিক বিদেশ সফর করেছেন এবং নিয়মিত আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী, যা পলাতক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
সরব অভিষেক:
অন্যদিকে, ভিনেশের গ্রেফতারিতে সরব হয়েছেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'বাংলার ভোটের ঠিক ১০ দিন আগে আই-প্যাক কর্তা ভিনেশ চান্ডেলের গ্রেফতারি মোটেও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে।'
প্রসঙ্গত, ইডির তরফে বলা হয়েছে প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে(PMLA) গ্রেফতার করা হয়েছে আইপ্যাক কর্তাকে। চান্ডেলের বাড়ি, শাপাশি আই-প্যাকের আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঋষি রাজ সিংয়ের বেঙ্গালুরুর বাড়ি এবং প্রাক্তন আম আদমি পার্টির (AAP) যোগাযোগ প্রধান বিজয় নায়ারের মুম্বইয়ের বাড়িতে ২ এপ্রিল ইডি (ED) তল্লাশি চালায়। সেই তল্লাশিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়।
