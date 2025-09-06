Dangerous Video: গর্বের লালকেল্লায় জৈন সাধুর শয়তানি, অমূল্য অ্যান্টিক হিরে বসানো সোনার কলস তুলে নিয়ে ধাঁ! CCTV ফুটেজ...

Dangerous Video: গর্বের লালকেল্লায় জৈন সাধুর শয়তানি, অমূল্য অ্যান্টিক হিরে বসানো সোনার কলস তুলে নিয়ে ধাঁ! CCTV ফুটেজ...
লাল কেল্লায় জৈন অনুষ্ঠানে কোটি টাকার সোনার কলস চুরি, ভিডিও ভাইরাল
দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে (Delhi Red Fort) জৈনদের (Jain Rituals) একটি ধর্মীয় উৎসব চলছে। আগামী ১০ দিন ধরে এই উৎসব চলবে। আর এই উৎসবেই দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লার প্রাঙ্গণ থেকেই চুরি হয়ে গেল কয়েক কোটি টাকার জিনিস (Crore)। এই ঘটনার পরে হুলস্থুল পড়ে যায়। চোরের তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস (Delhi Police)।
চুরি যাওয়া জিনিসের মধ্যে মূল্যবান সোনার কলস (Golden URN) চুরি হয়েছে। কলসটি সোনা, হীরা এবং চুনি দিয়ে তৈরি ছিল এবং এর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। এই চুরির ঘটনাটি জৈন সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় আচার পালনের সময় ঘটেছে। এই দুর্ধর্ষ ঘটনা উপস্থিত ভক্তদের হতবাক করে দিয়েছে।
#BreakingNews: लालकिला परिसर से करोड़ों का कलश चोरी, CCTV में कलश चोरी करता दिखा चोर#Delhi #RedFort | @_poojaLive pic.twitter.com/be6fuZTMbR
— Zee News (@ZeeNews) September 6, 2025
পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তকে দেখা গিয়েছে। তিনি সাদা বস্ত্র পরে উৎসবে আসা অতিথিদের ভিড়ে মিশে গিয়েছিলেন। আর ভিড়ের সেই সুযোগ নিয়েই সোনার কলসি চুরি করে নিয়ে যান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই কলসির মূল্য এক কোটি টাকার বেশি। শুধু কলসিই নয়, ৭৬০ গ্রামে একটি সোনার নারকেল, সোনার আরও কয়েকটি জিনিস। হিরে, চুনী এবং পান্নাখচিত ওই সোনার কলসিটি এক ব্যবসায়ীর। উৎসব উপলক্ষে তিনি প্রতি দিন ওই সমস্ত মূল্যবান জিনিস সোনার কলসিতে করে নিয়ে আসতেন।
মঙ্গলবার লাল কেল্লার পার্ক এলাকার ১৫ নম্বর গেটের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। চুরি যাওয়া কলসটির ওজন প্রায় ৭৬০ গ্রাম সোনা এবং এতে ১৫০ গ্রাম হীরা, চুনি ও পান্না খোদাই করা ছিল। এই মূল্যবান বস্তুটির নকশা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারুকার্যখচিত।
চুরির পরপরই পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। পুলিস দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কলসটি নিয়ে সরে পড়ছে। সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে এবং জানিয়েছে যে খুব শিগগিরই তাকে গ্রেফতার করা হবে। দিল্লি পুলিস স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে চুরিটি মূল দুর্গের মধ্যে নয়, বরং পার্ক এলাকায় ঘটেছে।
এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩-এর ৩০৩(২) ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই ধরনের একটি সুরক্ষিত এলাকায়, যেখানে প্রচুর মানুষের সমাগম ছিল, সেখানে এমন একটি মূল্যবান বস্তু চুরি হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং প্রশাসন উভয়ই এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
