IPS Officer arrested: কেঁচো খুঁড়তে বেরল কেউটে! IPS অফিসারের বাড়িতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার পাহাড়... সঙ্গে গাড়ি-সোনাদানা
Punjab DIG Harcharan Singh Bhullar Arrested: আইপিএস অফিসারের বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা, বিপুল পরিমাণ সোনা। সিবিআই তদন্তে গ্রেফতার পঞ্জাবের আইপিএস অফিসার হরচরণ সিং ভুল্লার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হেভিওয়েট পুলিস অফিসারের কুকীর্তি ফাঁস। দুর্নীতি অভিযোগে পঞ্জাবের সিনিয়র আইপিএস অফিসার গ্রেফতার। উদ্ধার হয়েছে কোটি টাকার নগদ, গাড়ি, সোনা ও দামি ঘড়ি।
সিবিআই পঞ্জাবের রোপড় রেঞ্জে কর্মরত উচ্চপদস্থ আইপিএস অফিসার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (DIG) হরচরণ সিং ভুল্লারকে দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করেছে। মামলাটি শুরু হয়েছিল ৮ লাখ টাকার ঘুষ দাবি করার অভিযোগ থেকে, কিন্তু পরে তদন্তে কোটি টাকার অজানা সম্পত্তির হদিস পাওয়া যায়। যার মধ্যে ছিল ৫ কোটি টাকার নগদ, বিলাসবহুল গাড়ি, সোনা-গহনা ও দামি ঘড়ি।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...
হরচরণ সিং ভুল্লার ২০০৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণা নামে এক ব্যক্তি, যিনি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছিলেন, তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই জানায়, এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চলা একটি মামলায় "সমাধানের" জন্য অফিসার ঘুষ দাবি করছিলেন এবং কৃষ্ণার মাধ্যমে মাসিক ঘুষ নিতেন।
মামলার সূত্রপাত:
এই মামলার সূত্রপাত হয় আকাশ বট্টা নামে পঞ্জাবের ফতেহগড় সাহেব এলাকার এক স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীর অভিযোগ থেকে। তিনি লিখিত অভিযোগে জানান, DIG ভুল্লার তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিচ্ছিলেন এবং প্রথমে ৮ লাখ টাকা ঘুষ ও পরে মাসে মাসে টাকা দাবি করছিলেন। টাকা দিতে বলেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণার মাধ্যমে।
সিবিআইয়ের FIR অনুযায়ী, কৃষ্ণা ব্যবসায়ীকে চাপ দিয়ে বলেছিল, 'অগাস্টের টাকা পাওয়া যায়নি, সেপ্টেম্বরের টাকাও পাওয়া যায়নি।'
মামলার গতিবিধি:
সিবিআই তখন চন্ডীগড়ের সেক্টর ২১-এ ফাঁদ পাতে। কৃষ্ণাকে ৮ লাখ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয়। এরপর একটি পরিকল্পিত ফোনে DIG ভুল্লার টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, দু'জনকে তাঁর অফিসে আসতে। এই প্রমাণের ভিত্তিতে, সিবিআই দল মোহালির অফিস থেকে হরচরণ সিং ভুল্লারকে গ্রেফতার করে।
তল্লাশি:
গ্রেফতারের পর সিবিআই রোপড়, মোহালি ও চন্ডীগড়ে ভুল্লারের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালায়। যা উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে: প্রায় ৫ কোটি টাকা নগদ, ১.৫ কেজি সোনা ও গয়না, পঞ্জাবজুড়ে বহু জমির কাগজপত্র, মার্সিডিজ ও অডি গাড়ির চাবি, ২২টি দামি হাতঘড়ি, লকারের চাবি ও ৪০ লিটার বিদেশি মদ, বন্দুক, রিভলভার, পিস্তল ও এয়ারগান।
অন্যদিকে কৃষ্ণার বাড়ি থেকেও অতিরিক্ত ২১ লাখ টাকা নগদ পাওয়া যায়। সিবিআই জানিয়েছে, দু'জনকেই শুক্রবার আদালতে তোলা হবে এবং তদন্ত এখনও চলছে। তাঁদের সম্পদের উৎস ও মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত দিকগুলোও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
আরও পড়ুন:Bangladesh Held: 'গুরুমা' সেজে তিন দশকেরও বেশি মুম্বইয়ে ঘাপটি মেরে ছিল বাংলাদেশি! ধরা পড়তেই...
কে এই হরচরণ সিং ভুল্লার?
হরচরণ সিং ভুল্লার ২০০৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। তিনি মোহালি, ফতেহগড় সাহেব, গুরদাসপুরসহ একাধিক জেলায় এসএসপি ছিলেন। পটিয়ালা রেঞ্জের DIG এবং ভিজিল্যান্স ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালকও ছিলেন।
২০২১ সালে তিনি একটি উচ্চপ্রোফাইল ড্রাগ পাচার মামলা তদন্তে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার অভিযুক্ত ছিলেন আকালী দল নেতা বিক্রম সিং মজিথিয়া। তিনি পঞ্জাব সরকারের মাদকবিরোধী অভিযান ‘যুদ্ধ নশিয়াঁ বিরুদ্ধে’-তে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ভুল্লার ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে রোপড় রেঞ্জের DIG পদে ছিলেন, যার আওতায় পড়ে মোহালি, রূপনগর ও ফতেহগড় সাহেব জেলা। তিনি পঞ্জাবের প্রাক্তন DGP এম.এস. ভুল্লার-এর ছেলে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)