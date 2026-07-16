/৫ লাখে কিনে ১০ লাখে বিক্রি লাতুরের কোচিং মালিকের, ১৩৬-র মধ্যে মেলে ১১১টি কেমিস্ট্রির প্রশ্নই! নিট প্রশ্নফাঁসে CBI-র রিপোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নফাঁস মামলায় চাঞ্চল্যকর দাবি সিবিআই-এর। বিশেষ আদালতে সিবিআই জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের লাতুরের কোচিং সেন্টার মালিক শিবরাজ রঘুনাথ মোতেগাঁওকরের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া ১৩৬টি হাতে লেখা রসায়নের প্রশ্নের মধ্যে ১১১টি প্রশ্নই হুবহু মিলে গেছে নিটের 'মাস্টার কোশ্চেন সেট'-এর সাথে। অভিযুক্ত শিবরাজ মোতেগাঁওকরেরর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে আদালতে এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পেশ করেছে সিবিআই। এমনকি বিশেষ আদালতে সিবিআই আরও জানিয়েছে যে, মহারাষ্ট্রের লাতুরের ওই কোচিং সেন্টারের মালিক পরীক্ষার আগে রসায়নের প্রশ্নপত্র পাওয়ার জন্য ৫ লক্ষ টাকাও ঘুষ দিয়েছিলেন।
প্রশ্নফাঁসের নেপথ্যে ৫ লাখ টাকার লেনদেন
সিবিআই-এর দাবি, লাতুরের কোচিং সেন্টারের মালিক শিবরাজ রঘুনাথ মোতেগাঁওকর অন্য অভিযুক্তদের সাথে ষড়যন্ত্র করে পরীক্ষার আগেই রসায়নের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর জন্য তিনি ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দেন। অপর অভিযুক্ত মনোজ ভগবানরাও শিরুরের সূত্র ধরেই এই টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। লাতুরের 'সিদ্ধিবিনায়ক হসপিটাল'-এর পরিচালক তথা শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর মনোজ শিরুরের সঙ্গে এই আর্থিক লেনদেনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছে। তাঁরই হাসপাতাল চত্বরে শিবরাজকে প্রশ্নপত্র শিবরাজের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে সিবিআই জানতে পেরেছে।
১০ দিন আগেই ফাঁস হয় প্রশ্নপত্র
সিবিআই অভিযুক্ত শিবরাজের মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই ফোন থেকে ৩৬টি ছবি উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে ১৩৬টি হাতে লেখা রসায়নের প্রশ্ন ছিল। মেটা-ডেটা বিশ্লেষণ করে সিবিআই জানতে পেরেছে যে, ৩ মে অনুষ্ঠিত হওয়া মূল পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগেই এই ছবিগুলো তোলা। অর্থাৎ ১০ দিন আগেই ফাঁস হয় প্রশ্নপত্র। এই ১৩৬টি প্রশ্নের মধ্যে ১১১টি প্রশ্নই NTA-র তৈরি নিটের মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির প্যানেল সদস্যের ভূমিকা
তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, শিবরাজ এই প্রশ্নগুলো পেয়েছিলেন পিভি কুলকার্নি নামে নিটের প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকারী এনটিএ-র এক প্যানেল সদস্যের থেকে। অভিযুক্ত শিবরাজের ছেলে কুলকার্নির কেমিস্ট্রি টিউটোরিয়াল ক্লাসে পড়তে যেত। সেখান থেকেই প্রশ্ন সংগ্রহ করে শিবরাজ নিজের হাতে নোট তৈরি করেছিলেন।
১০ লাখে বিক্রি ও গেস পেপার
ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পিডিএফ ফাইল টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন চক্রের কাছে ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়। শুধু তাই নয়, সিবিআই আদালতে জানিয়েছে যে পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ আগেই প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠার একটি 'গেস পেপার' পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ৪১০টি প্রশ্ন ছিল। গেস পেপারের সেই ৪১০ টি প্রশ্ন থেকে প্রায় ১২০টি প্রশ্ন মূল পরীক্ষায় হুবহু চলে আসে।
প্রশ্নফাঁসে গ্রেফতারি
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় সিবিআই এখনও পর্যন্ত দিল্লি, জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুনে, লাতুর এবং অহল্যানগর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিয়ে মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে তারা সবাই বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। ২০২৬-এর ৩ মে নিট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় ২২.৭ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। বড় ধরণের অনিয়ম ও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ১২ মে সেই পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে এনটিএ। পরবর্তীতে ২১ জুন ফের পরীক্ষা নেওয়া হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)