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৫ লাখে কিনে ১০ লাখে বিক্রি লাতুরের কোচিং মালিকের, ১৩৬-র মধ্যে মেলে ১১১টি কেমিস্ট্রির প্রশ্নই! নিট প্রশ্নফাঁসে CBI-র রিপোর্ট

NEET question paper leak: আদালতে সিবিআই-এর চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার ১৩৬টি হাতে লেখা কেমিস্ট্রির প্রশ্নের মধ্যে ১১১টি প্রশ্নই  হুবহু মিলে গেছে নিটের 'মাস্টার কোশ্চেন সেট'-এর সাথে। গেস পেপারের সেই ৪১০ টি প্রশ্ন থেকে প্রায় ১২০টি প্রশ্ন মূল পরীক্ষায় হুবহু চলে আসে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:04 PM IST
৫ লাখে কিনে ১০ লাখে বিক্রি লাতুরের কোচিং মালিকের, ১৩৬-র মধ্যে মেলে ১১১টি কেমিস্ট্রির প্রশ্নই! নিট প্রশ্নফাঁসে CBI-র রিপোর্ট
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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