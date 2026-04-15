CBSE Class 10 results out: প্রকাশিত হল CBSE ক্লাস টেনের রেজাল্ট: সাফল্যের শিখরে ছাত্রছাত্রীরা, কোথায় দেখবেন ফলাফল? জানুন এক ক্লিকেই

CBSE Class 10 board exam: পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট results.cbse.nic.in এবং cbse.gov.in-এ গিয়ে তাদের ফলাফল দেখতে পারছেন। এছাড়াও ভিড় এড়াতে 'ডিজিলকার' (DigiLocker) এবং 'উমং' (UMANG) অ্যাপের মাধ্যমেও মার্কশিট ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরাসরি লিঙ্কের মাধ্যমে রোল নম্বর, স্কুল নম্বর এবং অ্যাডমিট কার্ড আইডি দিয়ে সহজেই ফলাফল জানা যাচ্ছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 15, 2026, 05:30 PM IST
CBSE ২০২৬ ক্লাস টেনের রেজাল্ট আউট হল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (CBSE) আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সালের দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ সকালে সিবিএসই-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ বছরও পাশের হারের দিক থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভাবনীয় উৎসাহ দেখা গেছে এবং সামগ্রিক ফলাফল গত কয়েক বছরের রেকর্ডকে স্পর্শ করেছে।

ফলাফল দেখার ওয়েবসাইট 

পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট results.cbse.nic.in এবং cbse.gov.in-এ গিয়ে তাদের ফলাফল দেখতে পারছেন। এছাড়াও ভিড় এড়াতে 'ডিজিলকার' (DigiLocker) এবং 'উমং' (UMANG) অ্যাপের মাধ্যমেও মার্কশিট ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরাসরি লিঙ্কের মাধ্যমে রোল নম্বর, স্কুল নম্বর এবং অ্যাডমিট কার্ড আইডি দিয়ে সহজেই ফলাফল জানা যাচ্ছে।

এই লিংকে ক্লিক করুন- http://Umangresult.gov.in

পাশের হার ও পরিসংখ্যান

২০২৬ সালের দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর সামগ্রিক পাশের হার গত বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বরাবরের মতো এবারও ছাত্রীদের পাশের হার ছাত্রদের তুলনায় কিছুটা বেশি। গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলোর ফলাফলও এ বছর অত্যন্ত সন্তোষজনক, যা শিক্ষা ব্যবস্থার তৃণমূল স্তরে উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে যে, এ বছর প্রায় ৯৪ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লি, পুনে এবং কেরালা অঞ্চলের পাশের হার জাতীয় গড়ের চেয়েও বেশি।

মেধা তালিকা ও গ্রেডিং পদ্ধতি

সিবিএসই বোর্ড কয়েক বছর আগেই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এড়াতে 'টপার' বা মেধা তালিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। তবে যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে, তাদের সংখ্যা গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বোর্ড জানিয়েছে যে, মেধা তালিকা প্রকাশ না করা হলেও যে ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ ফলাফল করেছে, তাদের স্কুল স্তর থেকে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

স্ক্রুটিনি ও কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা

যে সকল শিক্ষার্থী তাদের প্রাপ্ত নম্বরে সন্তুষ্ট নয়, তাদের জন্য বোর্ড পুনর্মূল্যায়ন বা 'ভেরিফিকেশন' (Verification of Marks)-এর সুযোগ রাখছে। ফলাফল ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই এর জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। অন্যদিকে, যারা এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের জন্য 'কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা' বা 'সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা'র আয়োজন করা হবে খুব শীঘ্রই, যাতে তারা একই শিক্ষাবর্ষে তাদের ভুল শুধরে এগিয়ে যেতে পারে।

ডিজি লকার ও ডিজিটাল মার্কশিট

পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ হিসেবে সিবিএসই এবারও ডিজিটাল মার্কশিট এবং মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের ওপর জোর দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ডিজিলকার থেকে আইনিভাবে বৈধ ডিজিটাল নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারছে। এই ডিজিটাল সার্টিফিকেটগুলো উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে হার্ডকপির মতোই গ্রহণযোগ্য।

অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া

ফলাফল ঘোষণার পর শিক্ষাবিদরা জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল, তার ইতিবাচক প্রভাব ফলাফলে স্পষ্ট। সৃজনশীল প্রশ্ন এবং দক্ষতা-ভিত্তিক মূল্যায়নের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে বিষয় বোঝার প্রবণতা বেড়েছে। 

অভিভাবকদের মধ্যেও খুশির আমেজ লক্ষ্য করা গেছে। অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইন ক্লাসের সংমিশ্রণ ছাত্রছাত্রীদের ভিত শক্ত করতে সাহায্য করেছে।

একাদশে ভর্তি

দশম শ্রেণীর ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথেই স্কুলগুলোতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাপ্ত নম্বর এবং আগ্রহ অনুযায়ী বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করছে। ক্যারিয়ার কাউন্সিলররা পরামর্শ দিচ্ছেন যে, শুধুমাত্র নম্বরের পেছনে না ছুটে ছাত্রছাত্রীদের উচিত নিজেদের ভালো লাগার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া।

সিবিএসই দশম শ্রেণীর ফলাফল ২০২৬ কেবল একটি পরীক্ষার ফলাফল নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম এবং শিক্ষকদের নির্দেশনার প্রতিফলন। যারা এ বছর সফল হয়েছে তাদের জন্য এটি নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা। আর যারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায়নি, তাদের জন্য এটি থেমে যাওয়ার সময় নয়, বরং নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। সিবিএসই-র এই স্বচ্ছ এবং দ্রুত ফল প্রকাশ প্রক্রিয়া পুনরায় প্রমাণ করল কেন এটি দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা বোর্ড।

কী ভাবে ফলাফল চেক করবেন (ধাপে ধাপে):
১. অফিসিয়াল ওয়েবসাইট results.cbse.nic.in-এ যান।
২. 'CBSE Class 10th Result 2026' লিঙ্কে ক্লিক করুন।
৩. আপনার রোল নম্বর, স্কুল কোড এবং জন্ম তারিখ প্রবেশ করান।
৪. 'Submit' বাটনে ক্লিক করুন।
৫. স্ক্রিনে আপনার মার্কশিট প্রদর্শিত হবে, এটি ডাউনলোড বা প্রিন্ট করে নিন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

