CBSE 10th Topper Mili Rajesh: CBSE টপার মিলির অবিশ্বাস্য রেজাল্ট কোন মন্ত্রে? দু'টি মাত্র ছোট্ট টোটকাতেই বড় ম্যাজিক
CBSE 10th Topper 2026 Mili Rajesh Interview: বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী মিলি রাজেশ ২০২৬ সালের CBSE দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৮.৮% নম্বর পেয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তার এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কী? মাত্র ছোট্ট দুটি টিপস দিয়েছে সে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেজাল্ট বেরল CBSE-র। CBSE দশম শ্রেণির টপার মিলি রাজেশের (CBSE 10th Topper 2026 Mili Rajesh) একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। মিলি পেয়েছেন ৯৮.৮% (98.8%)। কী তার এই বিরাট সাফল্যের মন্ত্র? মিলি বলছে, সাফল্যের চাবিকাঠি হল প্রথমে ভুলগুলি চিহ্নিত করা এবং সেইমতো খামতিগুলি পূরণ করা।
সাফল্যের চাবিকাঠি
বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী মিলি রাজেশ এ বছরের CBSE দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৮.৮% নম্বর পেয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তার এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল স্মার্ট স্টাডি এবং পরিকল্পিত প্রস্তুতি। মিলির মতে, সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই। নিয়মিত পরিশ্রম, ছোটখাটো তথ্য এড়িয়ে না যাওয়া এবং নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াই একজন শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।
ভুল ট্র্যাকিং বা 'মিসটেক লগ'
মিলির সাফল্যের বড় বিষয় ছিল. সারা বছর ধরে একটি 'ভুল তালিকা' বা 'মিসটেক লগ' মেইনটেইন করা। স্কুল পরীক্ষা বা প্রি-বোর্ড পরীক্ষায় সে যে-যে জায়গায় ভুল করত, সেগুলি সে আলাদা করে লিখে রাখত। আর শেষ দু'মাসে সে এই দুর্বল জায়গাগুলিতেই সবচেয়ে বেশি জোর দিত, যাতে মূল পরীক্ষায় একই ভুল সে আর না করে ফেলে।
আরও গভীরে যাও
মিলি নিছক মুখস্থ করার চেয়ে কোনো বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝার উপরই বেশি জোর দিয়েছে। সে মনে করে, যদি কেউ কোনো টপিক অন্য কাউকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে, তবেই বুঝতে হবে, তার ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। সে যখন পড়ত তখন পাঠ্যবইয়ের ছোট ছোট ইনফরমেশন বক্স এবং ফুটনোটগুলিও বাদ দিত না।
প্রতিদিন কত ঘণ্টা?
মিলি প্রতিদিন কত ঘণ্টা পড়ত মিলি? না, এর চেয়েও মিলির কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে-সময়টা সে দিচ্ছে সেই সময়টুকুতে সে কী শিখছে, কতটা শিখছে। তাই সময় মেপে পড়ার চেয়ে মিলি বরাবর নির্দিষ্ট টার্গেট রেখে পড়ার পক্ষপাতী ছিল। পড়ার মোট সময়কে সে নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে নিত, যাতে পড়াশোনাটা একঘেয়ে না হয়ে তার অভ্যাসে পরিণত হয়।
কোন বিষয়ে কত পেয়েছে মিলি?
ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ: ১০০ (পূর্ণ নম্বর)
সমাজবিজ্ঞান (SST): ৯৯
গণিত: ৯৯
বিজ্ঞান: ৯৭
মিলির শখ
পড়াশোনার পাশাপাশি মিলি একজন ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পীও এবং সে ছবি আঁকতেও ভালোবাসে। এবার সে JEE দেবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)