/CBSE Syllebus Change Big Update: দেশ জুড়ে সিবিএসই সিলেবাসে বড় বদল: জুলাই থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করল বোর্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী ও বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE)। আগামী ১ জুলাই (২০২৬) থেকে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি ভাষা (Three Languages) শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)-এর সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশের বহুভাষিক সংস্কৃতিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিবিএসই-এর এই নতুন নির্দেশিকা প্রকাশের পর দেশজুড়ে শিক্ষা মহল, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
নতুন নির্দেশিকা
সিবিএসই-এর পক্ষ থেকে জারি করা নতুন সার্কুলারে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম এবং দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মোট তিনটি ভাষা পড়তে হবে। তবে এই ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে:
ভারতীয় ভাষার বাধ্যবাধকতা: শিক্ষার্থীদের যে তিনটি ভাষা নির্বাচন করতে হবে, তার মধ্যে অন্তত দুটি ভাষা অবশ্যই ভারতীয় উৎস বা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত (8th Schedule of Indian Constitution) ভাষা হতে হবে।
তৃতীয় ভাষার বিকল্প: শিক্ষার্থী চাইলে তৃতীয় ভাষা হিসেবে কোনও বিদেশি ভাষা (যেমন— ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদি) অথবা অন্য কোনও স্বীকৃত ভাষা বেছে নিতে পারে।
বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের ফলে এতদিন ধরে চলে আসা দ্বৈত-ভাষা (Two-Language System) কাঠামোর অবসান ঘটতে চলেছে, যেখানে সাধারণত ইংরেজি এবং একটি আঞ্চলিক ভাষা বা হিন্দি পড়ার সুযোগ থাকত।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
সিবিএসই কর্তৃপক্ষের মতে, এই পরিবর্তনের মূল ভিত্তি হলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)। এই শিক্ষানীতিতে ভারতের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান:
'শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়াতে বহুভাষিক শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকরী। অল্প বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নিজেদের মাতৃভাষার পাশাপাশি দেশের অন্য কোনো প্রান্তের ভাষা শিখতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই তিন-ভাষা নীতি (Three-Language Formula) কঠোরভাবে কার্যকর করা হচ্ছে।'
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নিয়মের ফলে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলোর শিক্ষার্থীরা যেমন হিন্দি বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা শেখার সুযোগ পাবে, তেমনই হিন্দিভাষী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের (যেমন-- তামিল, তেলুগু, বাংলা) ভাষা শিখতে উৎসাহিত হবে। এতে দেশের অভ্যন্তরীণ ভাষাগত মেলবন্ধন আরও দৃঢ় হবে।
পরীক্ষার মূল্যায়ন
শুধুমাত্র তিনটি ভাষা পড়াই নয়, এই নতুন ব্যবস্থার ফলে সিবিএসই-এর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও বড় বদল আসছে।
১. বাধ্যতামূলক পাসের নিয়ম: নবম ও দশম শ্রেণির চূড়ান্ত মূল্যায়নে বা বোর্ড পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের এই তিনটি ভাষাতেই আলাদাভাবে পাস করতে হবে। কোনো একটি ভাষায় অনুত্তীর্ণ হলে তা সামগ্রিক ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলবে।
২. ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক (National Credit Framework): নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে চালিত ক্রেডিট সিস্টেমে ভাষার গুরুত্ব বাড়ানো হচ্ছে। তিনটি ভাষা সফলভাবে সম্পন্ন করলে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত একাডেমিক ক্রেডিট অর্জন করতে পারবে, যা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করবে।
শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জ
১ জুলাই থেকে এই নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হলেও, দেশের হাজার হাজার সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলগুলোর জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।
শিক্ষক সংকট: হঠাৎ করে তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক করায় অনেক স্কুলেই প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ভারতের স্কুলগুলোতে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার শিক্ষক এবং দক্ষিণ ভারতের স্কুলগুলোতে হিন্দি বা অন্যান্য ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা একটি বড় পরীক্ষা।
পাঠ্যক্রমের চাপ: নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর এমনিতেই গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়ের ব্যাপক চাপ থাকে। তার ওপর আরও একটি অতিরিক্ত ভাষা যুক্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বোঝা বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন অনেক অভিভাবক।
কী বলছে অভিভাবকরা?
সিবিএসই-এর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বহু ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ। তাদের মতে, একাধিক ভাষা জানা থাকলে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে। এটি ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার ধারণাকে আরও মজবুত করবে।
তবে অভিভাবকদের একটি বড় অংশ এই সিদ্ধান্তে কিছুটা চিন্তিত। তাদের দাবি, শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পর মাঝপথে (জুলাই মাসে) এই ধরনের বড় পরিবর্তন কার্যকর না করে, সেশন শুরুর আগে থেকেই পুরোপুরি পরিকাঠামো প্রস্তুত করা উচিত ছিল। আচমকা এই নিয়মে অনেক শিক্ষার্থী নতুন ভাষা শিখতে গিয়ে মানসিক চাপের মুখে পড়তে পারে।
সিবিএসই-এর এই তিন-ভাষা নীতি ভারতের স্কুল শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। আগামী ১ জুলাই থেকে এই নিয়ম দেশজুড়ে কীভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং স্কুলগুলো এই শিক্ষক ও পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামাল দেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে দীর্ঘমেয়াদে এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় শিক্ষার্থীদের আরও সমৃদ্ধ ও বহুভাষী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রক।
