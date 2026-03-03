CBSE postpones board exams in Iran Israel War: ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধে বড় সিদ্ধান্ত-- বন্ধ হয়ে গেল CBSE পরীক্ষা, বিপাকে পড়ুয়ারা...

CBSE postpones board exams in Iran Israel War: ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধে বড় সিদ্ধান্ত-- বন্ধ হয়ে গেল CBSE পরীক্ষা, বিপাকে পড়ুয়ারা...
CBSE Exams Big Update: বোর্ড জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি এড়াতে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী। ইরান, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান ভয়াবহ সামরিক সংঘাতের প্রভাব এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল শিক্ষাখাতে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), কুয়েত এবং কাতারসহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে (Gulf Nations) চলমান সিবিএসই (CBSE) বোর্ড পরীক্ষা স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ, ২০২৬) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ড জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
১. কেন এই স্থগিতাদেশ?
গত কয়েকদিন ধরে ইরান এবং মার্কিন-ইসরায়েল জোটের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা এবং ইরানের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিমান হামলার পর আকাশপথ অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। উপসাগরীয় দেশগুলোতে অবস্থিত ভারতীয় স্কুলগুলোর অনেক কেন্দ্রই সামরিক কৌশলগত এলাকার কাছাকাছি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের যাতায়াত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই জীবনশঙ্কায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
২. ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ:
সিবিএসই-এর এই সিদ্ধান্ত মূলত উপসাগরীয় অঞ্চলের সবকটি দেশের ওপর কার্যকর হবে। এর মধ্যে রয়েছে:
সৌদি আরব: যেখানে রিয়াদের সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার কারণে চরম সতর্কতা জারি রয়েছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE): দুবাই এবং আবুধাবিতে প্রচুর ভারতীয় শিক্ষার্থী রয়েছে যারা এই সিদ্ধান্তের ফলে সরাসরি প্রভাবিত।
কুয়েত ও কাতার: এই দেশগুলোতেও নিরাপত্তার কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৩. পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা:
বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির এই পরীক্ষাগুলো শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় উচ্চশিক্ষার আবেদন এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের সূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে অভিভাবকরা বোর্ডের এই নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়া এই অঞ্চলে সন্তানদের ঘর থেকে বের করা বর্তমানে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।
৪. সিবিএসই বোর্ডের পরবর্তী পদক্ষেপ:
বোর্ড জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি এড়াতে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে নতুন সময়সূচি (Revised Date Sheet) ঘোষণা করা হবে। এছাড়া যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না, তাদের জন্য বিশেষ মূল্যায়ন পদ্ধতি বা অনলাইন পরীক্ষার কোনো সুযোগ রাখা যায় কি না, তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা চলছে।
৫. ভারত সরকারের ভূমিকা ও ত্রাণ কার্যক্রম:
নয়াদিল্লি থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রক নিয়মিত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। ইতিপূর্বেই তেহরান থেকে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলোতে থাকা ভারতীয় দূতাবাসগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখে। শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ শঙ্কা:
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি অনুযায়ী, এই সংঘাত এক মাস বা তারও বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে। যদি সত্যিই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে কেবল পরীক্ষা স্থগিত নয়, বরং হাজার হাজার ভারতীয় পরিবারকে ওই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার মতো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে ভারত সরকার।
শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও জীবনের নিরাপত্তা সবার আগে। মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিতিশীলতা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যেমন নাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক জীবনেও কালো ছায়া ফেলেছে। সিবিএসই বোর্ডের এই স্থগিতাদেশ একটি সাময়িক স্বস্তি দিলেও, দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নির্ভর করছে এই অঞ্চলের শান্তি ফিরে আসার ওপর। বিশ্ববাসী এখন তাকিয়ে আছে কূটনৈতিক আলোচনার দিকে, যাতে শীঘ্রই এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে এবং শিক্ষার্থীরা আবার নিরাপদে পরীক্ষার হলে ফিরে যেতে পারে।
আরও পড়ুন: Who is Ali-Larijani in Iran-Israel War: ওরা এমন আঘাত দেখবে এবার, যা আগে কখনও দেখেনি: আলি লারজানি-- চিনে নিন আমেরিকার দূতাবাসে হামলার পিছনে থাকা ইরানের সেই দুঁদে মাথাকে...
আরও পড়ুন: US-Israel-Iran war impact on India Explainer: ইরান-ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধ ভয়ংকর আকার নিয়েছে-- ভারতের ওপর এর প্রভাব ও ৫টি প্রধান সংকট কী কী হতে চলেছে জেনে নিন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)