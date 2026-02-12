English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CBSE Big Change: বোর্ড পরীক্ষার আগেই বড় ঘোষণা CBSE-র! সিস্টেমে তারা চালু করতে চলছে সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম, যাতে...

CBSE Big Change News: সমস্ত স্কুলকে মূল্যায়নে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়া যাবে। এর প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে স্কুলগুলিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। দিল্লিভিত্তিক একটি স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেছেন, 'এটি এক অসাধারণ উদ্যোগ। এটি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মানবিক ত্রুটি কমিয়ে আনবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 12, 2026, 01:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (Central Board of Secondary Education) তথা সিবিএসই (CBSE)-র বোর্ড পরীক্ষায় আসছে বড় মাপের পরিবর্তন। চলতি বছর থেকেই, মানে এই ২০২৬ সাল থেকেই সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আসছে এই বড় বদল। কী বদল? কী প্রভাব পড়বে তার?

'অন-স্ক্রিন মার্কিং'

জানা গিয়েছে, চালু হচ্ছে 'অন-স্ক্রিন মার্কিং' (On-Screen Marking) বা ওসিএম (OSM) সিস্টেম। এটা আসলে ডিজিটাল পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় উত্তরপত্র স্ক্যান করে কম্পিউটারে শিক্ষকরা সেটি মূল্যায়ন করবেন। এই ডিজিটালাইজেশনের ফলে পরীক্ষার ফলপ্রকাশ আরও দ্রুত এবং স্বচ্ছ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মূল্যায়নে স্বচ্ছতা

সিবিএসই ২০২৬-এর দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির মূল পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। দশম শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হবে ১১ মার্চ, দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষ হবে ১০ এপ্রিল। তবে, তার আগেই ৯ ফেব্রুয়ারি সমস্ত স্কুলের প্রিন্সিপালদের কাছে পাঠানো সিবিএসই-র এক বার্তায় বলা হয়েছে, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় 'দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা' উন্নত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। বোর্ড জানিয়েছে, তারা ভারত এবং ২৬টি দেশে প্রতি বছর দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা পরিচালনা করে। প্রতি বছর প্রায় ৪৬ লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এবছর দশমের খাতা ফিজিক্যাল মোডেই পরীক্ষা করা হবে। তবে, ২০২৬ সালের দশম শ্রেণির উত্তরপত্রের মূল্যায়ন শিক্ষকরা তাঁদের বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।

স্কুলকে নির্দেশ

স্কুলের অধ্যক্ষদের কাছে লেখা চিঠিতে, সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষার নিয়ামক ডিজিটাল মার্কিং সিস্টেমের কয়েকটি সুবিধার কথা তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে রয়েছে 'ত্রুটি দূর করা,' 'স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়', 'ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ হ্রাস' এবং '(বেশি সংখ্যক শিক্ষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে) দ্রুত মূল্যায়ন।' তিনি বলেন, নতুন ব্যবস্থা 'পরিবহণের সময় এবং খরচ সাশ্রয়' করবে, শিক্ষকদের স্কুলে থাকতে এবং নিয়মিত দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করবে। তিনি আরও যোগ করেন, 'পরীক্ষার ফলপ্রকাশ-পরবর্তী নম্বর যাচাইয়ের আর প্রয়োজন হবে না। যাচাইয়ের জন্য লোকবলেরও প্রয়োজন কমবে।

পরিকাঠামো প্রস্তুত

সমস্ত স্কুলকে মূল্যায়নে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়া যাবে। এই প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সিবিএসই স্কুলগুলিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে বলেছে। যার মধ্যে রয়েছে 'পাবলিক স্ট্যাটিক আইপি-সহ একটি কম্পিউটার ল্যাব, 'উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (ওএস), আপডেটেড ব্রাউজার, নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি। দিল্লি-ভিত্তিক একটি স্কুলের প্রিন্সিপাল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এটি সিবিএসই-এর এক অসাধারণ উদ্যোগ। এটি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মানবিক ত্রুটি কমিয়ে আনবে। দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ওএসএম শুরু হওয়ার আগে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এটি তাঁদের দ্রুত মূল্যায়নে সক্ষম করবে এবং শিক্ষকদের নিজস্ব স্কুল ছেড়ে যেতেও হবে না। এটি মূল্যায়ন কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য শিক্ষকদের সময় এবং শ্রম সাশ্রয় করবে।'

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

