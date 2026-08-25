/VIRAL VIDEO: মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় ঠাঁটিয়ে এক চড় পুলিসকে: বিজেপি বিধায়কের মেয়ের কাণ্ডে তুলকালাম রাজনীতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে চান, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সেখানে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তিনি তো বিধায়কের মেয়ে তাই নিয়ম নাস্তি। ঢুকতে দিতেই হবে। আর তাকে কেন্দ্র করেই তুমুল বিতণ্ডা। রেগে ওখানে কর্তব্যরত এক মহিলা পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরকে সপাটে চড় মারলেন বিজেপি বিধায়কের মেয়ে। এই ঘটনা কর্ণাটকে। সম্প্রতি কর্ণাটকের শ্রীরাঙ্গাপাটনার এক মন্দিরে এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতি মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ।
ঘটনার সূত্রপাত:
ঘটনাটি ঘটেছিল ১২ আগস্ট রাত সোয়া আটটা নাগাদ, ‘ভীমা অমাবস্যা’ উপলক্ষে শ্রীরাঙ্গাপাটনার আরতি উক্কাড়া মন্দিরে। তুমাকুরু গ্রামীণ কেন্দ্রের বিধায়ক বি. সুরেশ গৌড়ার মেয়ে ঐশ্বর্য ওই মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় মন্দিরের গর্ভগৃহে (গর্ভগৃহ/Sanctum Sanctorum) প্রবেশ করা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর সবিতা বি. পাটিলের বচসা শুরু হয়।
সিসিটিভি ফুটেজে কী দেখা গেছে?
প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিধায়কের মেয়ে ঐশ্বর্য এবং মাণ্ড্য মহিলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর সবিতা পাটিলের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে তীব্র তর্কাতর্কি চলছে। একপর্যায়ে ঐশ্বর্যকে ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। কিন্তু বাকবিতণ্ডা থামার বদলে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ করেই মেজাজ হারিয়ে ঐশ্বর্য ওই পুলিস আধিকারিককে সপাটে একটি চড় মারেন। পালটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাব-ইন্সপেক্টরও হাত চালান। এরপরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তি ও নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন এবং তাঁদের আলাদা করেন।
পুলিসের অভিযোগ:
ঘটনার পর সাব-ইন্সপেক্টর সবিতা পাটিল ক্যাতানাহাল্লি থানায় ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, গালিগালাজ করা এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করার অভিযোগে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে, বিধায়কের পরিবারের পক্ষ থেকেও পালটা অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানা যায়, তবে তা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।
বিধায়কের সাফাই:
ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসে শোরগোল শুরু হওয়ার পর বিধায়ক বি. সুরেশ গৌড়া বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান এবং প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেন। তবে তিনি পুরো ঘটনার জন্য পুলিসের আচরণকেও দায়ী করেছেন। বিধায়কের দাবি, তাঁর মেয়ে মন্দিরে গিয়ে শুধুমাত্র গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিস তাঁকে অনুমতি না দিলেও অন্য এক পুলিস সার্কেল ইন্সপেক্টরকে ভেতরে যেতে দেয়। এই নিয়ে তাঁর মেয়ে আপত্তি জানালে সাব-ইন্সপেক্টর তাঁকে কটু কথা ও গালিগালাজ করেন, যার ফলেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন, 'আমি আমার মেয়ের চড় মারার ভিডিয়োটি নিজে দেখিনি, তবে যা হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী এবং দুঃখিত।'
একজন জনপ্রতিনিধির পরিবারের সদস্য হয়ে কর্তব্যরত পুলিসকর্মীর ওপর এমন হামলার ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা ও ভিআইপি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।