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  • /VIRAL VIDEO: মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় ঠাঁটিয়ে এক চড় পুলিসকে: বিজেপি বিধায়কের মেয়ের কাণ্ডে তুলকালাম রাজনীতি

VIRAL VIDEO: মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় ঠাঁটিয়ে এক চড় পুলিসকে: বিজেপি বিধায়কের মেয়ের কাণ্ডে তুলকালাম রাজনীতি

Karnataka MLA daughter slaps cop: ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসে শোরগোল শুরু হওয়ার পর বিধায়ক বি. সুরেশ গৌড়া বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান এবং প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেন। তবে তিনি পুরো ঘটনার জন্য পুলিসের আচরণকেও দায়ী করেছেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 25, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:29 PM IST
VIRAL VIDEO: মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় ঠাঁটিয়ে এক চড় পুলিসকে: বিজেপি বিধায়কের মেয়ের কাণ্ডে তুলকালাম রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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