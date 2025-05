Operation Sindoor: পাকিস্তানের আকাশে ধ্বংস ভারতের যুদ্ধবিমান? বড় কথা বলে দিলেন সেনাপ্রধান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিঁদুর-এর সময়েই পাকিস্তান বারবার দাবি করেছিল তারা ভারতের রাফাল-সহ ৬ ফাইটার জেট ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই দাবি উড়িয়ে দিলেন চিফ অব আর্মি স্টাফ(CDS) অনিল চৌহান। তবে এটাও স্বীকার করে নিলেন যে ওই সংঘাতে ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে।

পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের ৯ জঙ্গিঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত করে ভারতীয় সেনা। পকিস্তানের একাধিক এয়ারবেসে আঘাত করা হয়। এর পরই দাবি পাল্টা দাবি করা হয় দুদেশের তরফে। এনিয়ে সম্প্রতি ব্লুমবার্গ টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে সিডিএস অনিল চৌহান বলেন, এখন দেখার বিষয় হল কেন ফাইটার জেট ধ্বংস হল যাতে ভারতীয়সেনা আরও ভালো কৌশল তৈরি করে পাল্টা হামলা করতে পারে।

জেনারেল চৌহানকে প্রশ্ন করা হয় পাকিস্তানের সঙ্গে ৪ দিনের সংঘর্ষে ভারতের কোনও ফাইটার জেট ধ্বংস হয়েছে কিনা? সিডিএস বলেন, বড় বিষয় হল আমরা আমাদের কৌশলগত ত্রুটির কথা বুঝতে পেরেছি। সেই ত্রুটি আমরা সারিয়েছি। পরের দুদিন তা প্রয়োগ করেছি। আমরা ফের আমাদের জেট উড়িয়েছি। তার লম্বা দূরত্বে লক্ষ্যবস্তুকে টার্গেট করেছে।

Bloomberg: Pakistan downed Indian jet?

CDS Chauhan: I think what is impt is, not the jet being downed, but why they were down? good part is, we are able to understand, the tactical mistake.. rectify it..

Bloomberg: says 6 jets down..?

CDS: Incorrectpic.twitter.com/k9Uw6IkLc4

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 31, 2025