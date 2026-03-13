English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: সংসদে আজ নোটিস পেশ, ভোট ঘোষণার আগেই CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ?

CEC Gyanesh Kumar Impeachment Proposal Today: অপসারণ নোটিসে তৃণমূলের তরফে মূলত ৫ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। অপসারণ প্রস্তাবের সমর্থনে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সই ইতিমধ্যেই সংগৃহীত। মোট ১৯৩ জন সাংসদ CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ প্রস্তাবে সই করেছেন বলে দাবি তৃণমূলের। প্রস্তাব গৃহীত হলে, তা পাস করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন প্রয়োজন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 13, 2026, 02:29 PM IST
CEC জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণ নোটিস বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের

প্রবীর চক্রবর্তী: দিল্লিতে সংসদীয় রাজনীতিতে বিগ ব্রেকিং। আজই সংসদে পেশ করা হচ্ছে CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ নোটিস। তৃণমূলের নেতৃত্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আজই সংসদে অপসারণ নোটিস আনতে চলেছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। অপসারণ প্রস্তাবের সমর্থনে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সই ইতিমধ্যেই সংগৃহীত। ফলে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ, সবার মনেই প্রশ্ন, তবে কি ভোট ঘোষণার আগেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণে শিলমোহর পড়তে চলেছে? চূড়ান্ত হতে চলেছে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ?

অপসারণ নোটিসে তৃণমূলের তরফে মূলত ৫ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। তৃণমূলের রাজ্যসভা প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় এক্স-হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তোপ দেগেছেন, "সিইসি জ্ঞানেশ কুমার স্বৈরাচারী। অন্যায্য ও নানাবিধ অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে স্পষ্টভাবেই SIR প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট দলের পক্ষে পরিচালনা করছেন। এটা কেবল দুঃখজনক এবং নির্লজ্জতাই নয়। বরং এটি EV-র মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে লংঘন করে। যা কোনওভাবেই 'প্রত্যাশিত' নয় বরং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতেই কমিশন 'বাধ্য'! তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উপর যে অভূতপূর্ব যন্ত্রণা চাপিয়েছেন, তা বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁকে পদ থেকে অপসারণের জন্য এই 'অভূতপূর্ব' পদক্ষেপ আনার যোগ্য। কারণ নির্বাচন কমিশন ভারতের গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।"

তৃণমূল কংগ্রেস এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের অভিযোগ: 
১) ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআর-এর নামে জালিয়াতি করা হয়েছে।
২) রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৩.৬৬ লক্ষ নাম বাদ দিয়ে, মোট ভোটদাতার প্রায় ৮.৩ শতাংশ ভোটারের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। 
৩) CEC পদের অপব্যবহার করা করেছেন জ্ঞানেশ কুমার। 
৪) জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। 
৫) বিরোধীদের কোনও অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। নিষ্পত্তি করেননি। 

প্রসঙ্গত, CEC জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই অপসারণ নোটিস এক নজিরবিহীন ঘটনা হতে চলেছে ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে। এভাবে দেশের মুখ্য নির্বাচনের অপসারণের জন্য নোটিস! দেশে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটছে চলেছে। বুধবারই জানা গিয়েছিল যে, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ প্রস্তাবের সমর্থনে প্রয়োজনের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি সই সংগ্রহ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী, লোকসভায় ইতিমধ্যেই ১৩০ সাংসদের স্বাক্ষর সংগ্রহ সম্পন্ন। ওদিকে রাজ্যসভাতেও ৬৩ জন সাংসদ নোটিসে সই করেছেন। অর্থাৎ, মোট ১৯৩ জন সাংসদ CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ প্রস্তাবে সই করেছেন বলে দাবি তৃণমূলের। 

প্রসঙ্গত, লোকসভায় এই অপসারণ নোটিস পেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল ন্যূনতম  ১০০ জন সদস্যের সই। একইভাবে, রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় ছিল ন্যূনতম ৫০ জন সদস্যের স্বাক্ষর। সেখানে ন্যূনতম গন্ডি টপকে অনেক বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে বলে বিরোধীদের দাবি। জানা গিয়েছে, এই বিপুল সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহের পিছনে শতাব্দী রায় এবং রাজ্যসভা সাংসদ নাদিমূল হক সক্রিয় ভূমিকা নেন। এবার প্রস্তাব গৃহীত হলে, তা পাস করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন প্রয়োজন। 

এখন দেখার প্রস্তাব পেশের পর সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেলে কিনা ভোটাভুটিতে। সেক্ষেত্রে ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই দিল্লিতে ঘটতে পারে বড় পরিবর্তন! সূত্রর খবর, সোমবার ভোট ঘোষণা হতে পারে বাংলা-সহ ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Gyanesh Kumar impeachmentCEC Gyanesh KumarTMCElection CommissionWest Bengal Assembly Election 2026
