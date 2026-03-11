English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  • Gyanesh Kumar Impeachment: বিগ আপডেট: ১৫০-এর জায়গায় ১৮০, ২০% বেশি সই- CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ হচ্ছেই?

Gyanesh Kumar Impeachment: বিগ আপডেট: ১৫০-এর জায়গায় ১৮০, ২০% বেশি সই- CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ হচ্ছেই?

Gyanesh Kumar Impeachment Big Update: জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, দুদিনে সংসদের দুই কক্ষে নোটিস জমা দেবে বিরোধীরা। প্রথমবার ঘটতে চলেছে এমন ঘটনা!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 11, 2026, 08:00 PM IST
Gyanesh Kumar Impeachment: বিগ আপডেট: ১৫০-এর জায়গায় ১৮০, ২০% বেশি সই- CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ হচ্ছেই?
CEC জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব বিরোধী I.N.D.I.A জোটের

রাজীব চক্রবর্তী: দেশে প্রথমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আসতে চলেছে। দেশে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটছে চলেছে। যা কিনা ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা হতে চলেছে। ইতোমধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের সমর্থনে এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে।

২০ শতাংশ বেশি স্বাক্ষর

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের সমর্থনে লোকসভায় স্বাক্ষর করেছেন ১২০ জন সাংসদ। আর রাজ্যসভায় ৬০ জন স্বাক্ষর করেছেন। অর্থাৎ,মোট ১৮০ স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, সাংবিধানিক পদাসীন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংসদের যে কোনও কক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার ক্ষেত্রে লোকসভায় কমপক্ষে ১০০ জন এবং রাজ্যসভায় কমপক্ষে ৫০ জন সাংসদকে সেই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে হয়। আর প্রস্তাব গৃহীত হলে, তা পাস করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন প্রয়োজন। 

সেদিক দিয়ে কৌশলগতভাবে ১০০ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষর-সহ লোকসভায় জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল বিরোধী শিবির। তবে স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে তার চেয়ে বেশি। যা প্রয়োজন, তার থেকেও ২০ শতাংশ বেশি। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, দুদিন সংসদের দুই কক্ষে নোটিস জমা দেওয়া হতে পারে। প্রথমবার ঘটতে চলেছে এমন ঘটনা!

কেন প্রথমবার?

কারণ, মোদী জমানায় বদলে দেওয়া হয়েছে সিইসি নিয়োগের নিয়মটাই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে যদি ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাস হয়ে যায় সংসদে ও তার জেরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ঘটে, তবে তা অন্যতম নজিরবিহীন ঘটনা হবে। ২০২৩ সালের নতুন আইন অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত ৩ সদস্যের সার্চ কমিটি ৫ জনের নাম সুপারিশ করে। যার থেকে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত নিয়োগে অনুমোদন দেন। 

যোগ্যতা: প্রার্থীকে অবশ্যই ভারত সরকারের সচিব বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং নির্বাচন পরিচালনায় অভিজ্ঞ হতে হবে।
মেয়াদ: ৬ বছর বা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত। 

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের মূল অভিযোগ, বর্তমান নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিজেপি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতে ভোটের নির্ঘণ্ট স্থির, ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং রাজ্য পুলিসের রদবদল নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হচ্ছে না। সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ জ্ঞানেশ কুমার। 

আরও পড়ুন, Bengal SIR Hearing Supreme Court: SIR শুনানিতে সুপ্রিম তিরস্কার: ক্ষমা চাইলেন মেনকা গুরুস্বামী, কমিশনকেও ৫ কড়া নির্দেশ

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বুথস্তরে বড় মাপের ধস তৃণমূলে, বিজেপি বলছে জয় নিশ্চিত; জেলায় জেলায় সমীকরণে বদল

