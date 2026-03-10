Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: ভোট ঘোষণার আগেই CEC জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট? সরছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gyanesh Kumar Impeachment Before West Bengal Assembly Election 2026:  লোকসভায় জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চাইছে বিরোধী শিবির। কৌশলগতভাবে আপাতত ১০০ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষর-সহ এই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। স্বাক্ষর সংগ্রহে নেতৃত্ব দিচ্ছে তৃণমূল।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 10, 2026, 12:02 PM IST
জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে সই সংগ্রহ

রাজীব চক্রবর্তী: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে মরিয়া তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গ সহ ৫ রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণার আগেই, চলতি সপ্তাহেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চাইছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। আর সেই লক্ষ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহও শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল।

ইমপিচমেন্টের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ তৃণমূলের
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বে বিরোধী দলের সাংসদদের থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছে। সব ঠিক থাকলে এই সপ্তাহেই CEC জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হতে পারে। কৌশলগতভাবে আপাতত ১০০ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষর-সহ লোকসভায় জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চাইছে বিরোধী শিবির। স্বাক্ষর সংগ্রহে নেতৃত্ব দিচ্ছে তৃণমূল।

ইমপিচমেন্টের নিয়ম
নিয়ম অনুযায়ী, সাংবিধানিক পদাসীন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংসদের যে কোনও কক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা যায়। তবে, লোকসভায় কমপক্ষে ১০০ জন এবং রাজ্যসভায় কমপক্ষে ৫০ জন সাংসদকে এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে হবে। প্রস্তাব গৃহীত হলে প্রস্তাব পাস করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন প্রয়োজন। 

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ
বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অভিযোগ, বর্তমান নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিজেপি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতে ভোটের দিনক্ষণ স্থির, ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং রাজ্য পুলিসের রদবদল নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হচ্ছে না। বিরোধীদের অভিযোগের নিষ্পত্তি না করা হচ্ছে না। সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ জ্ঞানেশ কুমার। কমিশনের দ্বিচারিতামূলক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।  

তৃণমূলের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব
এসআইআর বিতর্কের আবহে ভোটের আগেই তাই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে সংসদে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত তৃণমূল সহ বিরোধী শিবিরের। তবে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংসদে CEC জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গৃহীত হলে তবে তা ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা হবে। পাশাপাশি, কমিশন ও বিরোধী দলগুলির সংঘাত এরপর আরও তীব্র হবে।

কলকাতায় জ্ঞানেশ কুমার
প্রসঙ্গত, এই বিতর্কের মধ্যেই এখন কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সর্বদল বৈঠকের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গাফিলতি প্রমাণিত হলে কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন। সেইসঙ্গে বাংলার ভোটে পুলিসদের দায়িত্বের পাঠ পড়িয়ে দেন ৫ দফা কড়া নির্দেশ। এদিকে সোমবার কলকাতায় পা রাখা মাত্রই বিমানবন্দর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে কালো পতাকা হাতে 'গো ব্যাক স্লোগান' দিতে থাকে। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
Gyanesh KumarImpeachmentTMCElection Commission
