Subhash Chandra The Trailblazer: এদেশের মিডিয়ার ইতিহাস যিনি লহমায় বদলে দিয়েছেন! ড. সুভাষ চন্দ্র, এক চিরভাস্বর পথপ্রদর্শক...

Subhash Chandra The Trailblazer: এদেশের মিডিয়ার ইতিহাস যিনি লহমায় বদলে দিয়েছেন! ড. সুভাষ চন্দ্র, এক চিরভাস্বর পথপ্রদর্শক...
Subhash Chandra The Trailblazer: ড. সুভাষ চন্দ্রকে ভারতের গণমাধ্যমের ইতিহাসে এক পথপ্রদর্শক। ইংরেজিতে যাঁকে বলে ট্রেইলব্লেজার। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতে বিনোদন এবং খবর পরিবেশনার বিষয়টাই চিরতরে পাল্টে দিয়েছেন। তাকে করে তুলেছেন অনেক যুগোপযোগী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ড. সুভাষচন্দ্র ( Dr. Subhash Chandra)। এই মুহূর্তে ভারতের গণমাধ্যম জগতের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব (one of India’s most incredible media entrepreneurs)। তবে তাঁর বহু পরিচয়। তিনি 'চেয়ারম্যান এমিরিটাস অফ জি এন্টারটেনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিটিমেট' (Chairman Emeritus of Zee Entertainment Enterprises Ltd)। তিনি এক স্মরণীয় মুহূর্তে উপনীত-- তাঁর শুভ জন্মদিন (Dr. Subhash Chandra celebrates his birthday)। আর এই শুভক্ষণই এনে দিয়েছে সেই বিরল সুযোগ, যার মাধ্যমে, এতদিন ধরে সুভাষচন্দ্র যে ঐতিহ্য স্থাপন করে এসেছেন, তাকে ফিরে দেখা যায়। সুভাষচন্দ্র নিছক একজন ব্যবসায়ী নন, তিনি এমন একজন দূরদর্শী, যিনি অত্যন্ত সাফল্য়ের সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রচারের মুখটাই বরাবরের জন্য বদলে দিয়েছেন।
পথপ্রদর্শক
ড. সুভাষ চন্দ্র। তাঁকে ভারতের গণমাধ্যম বা মিডিয়ার ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি এমন এক মানুষ, যিনি ভারতে বিনোদন এবং খবরের পরিবেশনার ধরনটাকেই চিরতরে পাল্টে দিয়েছেন। তাকে করেছেন অনেক আধুনিক। সময়-উপযোগী। কিন্তু কী কী ক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত অবদান? কীভাবে তিনি ভারতের বিনোদন ও নিউজওয়ার্ল্ডকে প্রভাবিত করলেন? আসুন, সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।
বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল
স্যাটেলাইট টিভি-বিপ্লব ভারতে যখন কেবল সরকারি টিভি চ্যানেল দূরদর্শন ছিল, তখন ১৯৯২ সালে ড. সুভাষ চন্দ্র জি টিভি চালু করেন। এটি ছিল ভারতে প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। এটা একটা মাইলফলক।
বিনোদন জগতে যুগান্ত
জি টিভি চালু হওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় দর্শকদের জন্য বিনোদনের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এটি দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে নতুন ধরনের অনুষ্ঠান দেখার এবং তা উপভোগ করার অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়, যা ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন।
গণমাধ্যমের আধুনিকীকরণ
ড. সুভাষ চন্দ্রের হাত ধরে ভারতে বিনোদন এবং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতার শুরু। এর ফলে দেশের মিডিয়া শিল্প আরও আধুনিক এবং উন্নত হয়। সংক্ষেপে, ড. সুভাষ চন্দ্র এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর সাহসী উদ্যোগ এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে ভারতীয় গণমাধ্যমকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন এবং বিনোদনের অভিজ্ঞতাকে চিরতরে বদলে দিয়েছেন।
