SIR in Loksabha: বিগ ব্রেকিং! বিতর্কের SIR-এ 'ঢোঁক গিলল' সরকার! বিরোধীদের দাবি মেনে ৯-১০ আলোচনা লোকসভায়...

SIR in Loksabha: বিগ ব্রেকিং! বিতর্কের SIR-এ 'ঢোঁক গিলল' সরকার! বিরোধীদের দাবি মেনে ৯-১০ আলোচনা লোকসভায়...
Center agrees to discuss on SIR in Loksabha: কিরেন রিজিজু (Kiren Rijiju) সংসদে বলেন, "ইলেক্টোরাল রোল নিয়ে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র... তবে একইসঙ্গে অন্য আলোচনাও চালিয়ে যান। দেশের মানুষের অনেক ইস্যু রয়েছে, যেটা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।"
রাজীব চক্রবর্তী: অবশেষে বিরোধীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল কেন্দ্র। বিরোধীদের দাবির কাছে মাথা নত করে বিতর্কের এসআইআর (SIR Controversy) নিয়ে লোকসভায় আলোচনা করতে রাজি হল সরকার (SIR in Loksabha)! এসআইআর আলোচনা হবে লোকসভায় (SIR discussion in Loksabha)। SIR নিয়ে আলোচনার জন্য ২ দিন ধার্য করা হয়েছে। ৯ ও ১০ ডিসেম্বর হবে SIR নিয়ে আলোচনা। বিরোধীদের লাগাতার দাবি মেনেই আলোচনায় রাজি সরকার (Center agrees to discuss on SIR in Loksabha)। ওদিকে রাজ্যসভাতেও ২ দিন হবে SIR নিয়ে আলোচনা। সেই ২ দিনও চূড়ান্ত হয়েছে। লোকসভায় আলোচনার পর হবে রাজ্যসভায় আলোচনা।
প্রসঙ্গত, শীতকালীন অধিবেশনের (Winter Session) শুরু থেকেই SIR ইস্যুতে উত্তাল সংসদ (SIR ruckus Parliament session)। মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের উভয় কক্ষ-ই। মঙ্গলবার অধিবেশন বসতেই সংসদ চত্বরে ইন্ডি জোটের পক্ষ থেকে এসআইআর ইস্যুতে বিক্ষোভ (SIR Protest) দেখানো শুরু হয়। বিক্ষোভে যোগ দেন তৃণমূলের ২ সাংসদ, বাপি হালদার এবং মমতাবালা ঠাকুর। ওদিকে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় সমঝোতা করা হচ্ছে। বিএলওদের ভয় দেখানো হচ্ছে। এই দাবিতে রাজ্যসভায় মুলতবি প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সংসদ শমীক ভট্টাচার্যের। ওদিকে, লোকসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনার (SIR discussion in Loksabha) দাবি তুলে সোচ্চার হন বিরোধীরা।
শেষে বিরোধীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা বলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু (Kiren Rijiju)। কিরেন রিজিজু বলেন, "আমরা সব বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা ইলেক্টোরাল রিফর্মস (Electoral Reforms) থেকে শুরু করে দেশের মানুষের সব ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমি আজকে সব বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে ডেকেছি। আপনারা অপেক্ষা করুন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন। দেশের মানুষের অনেক ইস্যু রয়েছে, যেটা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।"
তবে হই হট্টগোলের মাঝে লোকসভা ও রাজ্য়সভা, সংসদের উভয় কক্ষ-ই বেলা ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়। শেষে ফের অধিবেশন বসতেই কিরেন রিজিজু (Kiren Rijiju) সংসদে বলেন, "ইলেক্টোরাল রোল (Electoral Role) নিয়ে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র। কিন্তু বন্দেমাতরমের উপর আলোচনার পর সেই আলোচনা হবে। ইলেক্টোরাল রিফর্মস (Electoral Reforms) নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চূড়ান্ত করা হবে সবার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু,কোনও টাইমলাইন দেবেন না অনুগ্রহ করে এবং একইসঙ্গে অন্য আলোচনা চালিয়ে যান।"
কিন্তু কিরেন রিজিজুর আশ্বাসের পরেও চিড়ে ভেজেনি। 'সরকারের আশ্বাসে ভরসা নেই', এই যুক্তি দেখিয়ে এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার (SIR discussion in Loksabha) দাবিতে রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করেন বিরোধীরা। অবশেষে দিনভর বিতর্ক, উত্তাল সংসদ, অধিবেশন মুলতুবির পর লোকসভায় বিতর্কের SIR নিয়ে আলোচনার দিন চূড়ান্ত। পাশাপাশি, রাজ্যসভায় SIR নিয়ে আলোচনা হবে ১১ ও ১২ ডিসেম্বর। তার আগে ৯ ডিসেম্বর বন্দেমাতরম নিয়ে আলোচনা হবে।
আরও পড়ুন, SIR in Bengal: ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ব্যক্তি যাচাইয়েই নাগরিকত্ব! SIR বিতর্কে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের...
আরও পড়ুন, SIR in Bengal:'বিতর্কের' SIR! বাংলার ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে 'বিস্ফোরক' দাবি কমিশনের...
আরও পড়ুন, UP BLO Death: ‘মা, আমি বাঁচতে চাই, কিন্তু... আমার ৪টে মেয়েকে দেখো', এবার BJP রাজ্যেরই BLO-র শেষ বিস্ফোরক ভিডিয়ো...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)