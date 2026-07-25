/অবশেষে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিরাট জয় আরশোলাদের-- এবার আন্দোলন কোন পথে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে ইস্তফা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিটকাণ্ডের উত্তাল দেশে বিদ্রোহের আঁচে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগ নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। এই ইস্তফা আরশোলা পার্টির বিরাট সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে। তাদের গতকালের তিনদফা দাবি মেনে নেওয়া হল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এই মুহূর্তে দেশের সবথেকে বড় ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে।
বলাই বাহুল্য, জাতীয় স্তরের পরীক্ষা নিট (NEET)-এ অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে দেশজুড়ে চলতে থাকা ছাত্র এই আন্দোলনের মুখে অবশেষে নতিস্বীকার করল কেন্দ্র সরকার। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি মেনে শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। দীর্ঘ প্রায় এক মাস ধরে ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র নেতৃত্বে চলা এই টানা প্রতিবাদের পর সরকারের শীর্ষস্তরে এই বড় রাজনৈতিক পদক্ষেপ দেখা গেল।
ইস্তফার কথা ঘোষণা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, গত ১০ দিনের ঘটনাক্রমে তাঁর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত এবং দেশের যুবশক্তিই মূল শক্তি।
সিজেপি-র পক্ষ থেকে সরকারপক্ষের কাছে মোট তিনটি স্পষ্ট দাবি রাখা হয়েছিল:
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি।
নিট প্রশ্নফাঁসের জেরে আত্মঘাতী পড়ুয়াদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ।
সরকারপক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবি দুটি আগেই মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্নে জলঘোলা চলছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে শুক্রবার সরকারের দুই শীর্ষ মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং সিজেপি প্রতিনিধিদলের সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার সঙ্গে দীর্ঘ দুই ঘণ্টা বৈঠকে বসেন। তবে প্রতিনিধিরা সাফ জানিয়ে দেন— শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা ছাড়া কোনো সমঝোতা সম্ভব নয়।
শনিবার বিকেলে ৩টে ৩০ মিনিটে কেন্দ্র ও সিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে তৃতীয় দফার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন যে, মন্ত্রীর পদত্যাগ না হলে আলোচনার কোনো অর্থ হয় না এবং দাবি পূরণ না হলে আগামী সপ্তাহে আরও তীব্র আন্দোলনের পথে হাঁটা হবে।
অবশেষে নির্ধারিত বৈঠকের দেড় ঘণ্টা আগেই পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। সিজেপি-র অনড় অবস্থান এবং দেশের ছাত্র-যুব সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের কাছে নতিস্বীকার করেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল।
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