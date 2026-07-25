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অবশেষে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিরাট জয় আরশোলাদের-- এবার আন্দোলন কোন পথে?

Dharmendra Pradhan resignation: নিটকাণ্ডের উত্তাল দেশে বিদ্রোহের আঁচে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগ নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। সরকারপক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবি দুটি আগেই মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্নে জলঘোলা চলছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে শুক্রবার সরকারের দুই শীর্ষ মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং সিজেপি প্রতিনিধিদলের সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার সঙ্গে দীর্ঘ দুই ঘণ্টা বৈঠকে বসেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:55 PM IST
অবশেষে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিরাট জয় আরশোলাদের-- এবার আন্দোলন কোন পথে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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অবশেষে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিরাট জয় আরশোলাদের
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