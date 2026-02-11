DA Hike: হোলির আগেই বিরাট খবর! কত শতাংশ ডিএ বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের?

DA Hike: হোলির আগেই বিরাট খবর! কত শতাংশ ডিএ বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের?
DA Hike: শুধু কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীচারীরাই নয়, হোলির আগেই অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরাও সরকারের কাছ থেকে বড় সুখবর পেতে পারেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিএ বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের। এমন কথা বহুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে। এবার সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ২০২৫ সালের জন্য AICPI-IW সূচক প্রকাশ করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক। এই সূচকটি মূলত সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বা DA নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শ্রম মন্ত্রকের গুঞ্জন, হোলির আগেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়তে পারে।
শুধু কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীচারীরাই নয়, হোলির আগেই অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরাও সরকারের কাছ থেকে বড় সুখবর পেতে পারেন। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং DR ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ডিসেম্বর ২০২৫-এর 'অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স' (AICPI-IW)-এর তথ্য প্রকাশের পর ধারণা করা হচ্ছে যে, সরকার ডিএ (DA) এবং ডিআর (DR) ২ শতাংশ করে বাড়াতে পারে। মার্চের আগেই অর্থাৎ হোলির উৎসবের আমেজে এই ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্র।
উল্লেখ্য, সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এ শেষ হয়েছে। তবে অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত, সপ্তম বেতন কমিশনের মূল বেতনের (Basic Pay) ওপর ভিত্তি করেই এই মহার্ঘ ভাতা গণনা করা হবে।
'অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স' বা AICPI-IW হলো এমন একটি সূচক যা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার মূল্যের পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশ করে। সহজ ভাষায়, এটি বাজারের মুদ্রাস্ফীতি বা জিনিসের দাম বাড়ার হিসাব রাখে।
ডিসেম্বর ২০২৫-এ সূচক (AICPI-IW) ছিল ১৪৮.২ এবং গত ১২ মাসের গড় দাঁড়িয়েছে ১৪৫.৫৪। এই গড় অনুযায়ী ডিএ-র পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬০.৩৩ শতাংশ। যেহেতু বর্তমানে ডিএ ৫৮ শতাংশ, তাই গাণিতিক হিসাবে এটি ২ শতাংশের বেশি বাড়ার কথা। তবে সরকার সাধারণত ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে পূর্ণ সংখ্যায় ডিএ ঘোষণা করে, তাই এটি ৬০ শতাংশে স্থির হতে পারে।
জুন ২০২৫-এর তথ্যের ভিত্তিতে সরকার গত অক্টোবর মাসে ডিএ ৩ শতাংশ বাড়িয়েছিল। যার ফলে ডিএ ৫৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৮ শতাংশ হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার ২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জানুয়ারি মাসের ডিএ সাধারণত মার্চ মাসে ঘোষণা করা হয়। যেহেতু আগামী ৪ঠা মার্চ হোলি, তাই আশা করা হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে বা মার্চের একদম শুরুতে সরকার এই ঘোষণাটি করবে। অর্থাৎ, উৎসবের আগেই কর্মচারীরা সুখবর পেতে পারেন।
