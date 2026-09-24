/সেপ্টেম্বরে সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন আগেই, ২৫ তারিখেই মিলবে টাকা! কেন এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংক ধর্মঘটের আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর। সেপ্টেম্বর মাসের বেতন, মজুরি ও পেনশন আগেভাগেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার এই টাকা দেওয়া যেতে পারে। এর মূল কারণ, ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে প্রস্তাবিত তিন দিনের ব্যাংক ধর্মঘট। United Forum of Bank Unions বা UFBU-র তরফে ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর তিন দিনের সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির অন্যতম দাবি পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করা। এর পাশাপাশি Performance Linked Incentive-সহ বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত দাবিও রয়েছে। এই ধর্মঘট মাসের শেষ দিকে পড়ায় বেতন ও পেনশনের টাকা জমা পড়তে যাতে কোনও সমস্যা বা দেরি না হয়, সেই কারণেই কেন্দ্র আগেভাগে অর্থ ছাড়ার ব্যবস্থা করেছে।
কারা পাবেন এই সুবিধা?
Controller General of Accounts বা CGA-এর নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ও মজুরি ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, ডাক ও টেলিকমিউনিকেশন দফতরের কর্মীরাও রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পক্ষেত্রের কর্মীদের সেপ্টেম্বরের মজুরিও একইভাবে আগেভাগে দেওয়া যেতে পারে।
পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম
শুধু কর্মীরা নন, কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগীদের সেপ্টেম্বর মাসের পেনশনও ২৫ সেপ্টেম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাংক এবং Pay and Accounts Offices বা PAO-কে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণত মাসের শেষে যে বেতন বা পেনশন পাওয়ার কথা, এবার ব্যাংক ধর্মঘটের সম্ভাবনার কারণে তার আগেই টাকা পাওয়ার সুযোগ থাকছে।
পরে কি টাকার কোনও সমন্বয় হবে?
সরকারের নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর যে বেতন, মজুরি বা পেনশন দেওয়া হবে, তা ‘অ্যাডভান্স পেমেন্ট’ হিসেবে গণ্য হবে। মাসের সম্পূর্ণ বেতন বা পেনশনের হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পরে যদি কোনও সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়, তা অক্টোবর ২০২৬-এর বেতন থেকে করা হবে। তাই ২৫ সেপ্টেম্বর টাকা পাওয়া মানেই অতিরিক্ত বেতন বা অতিরিক্ত পেনশন পাওয়া নয়। এটি মূলত নির্ধারিত টাকার আগাম প্রদান।
রবিবারও ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ
ব্যাংক ধর্মঘটের আগে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেওয়ার সুযোগ দিতে ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার ব্যাঙ্ক খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। Regional Rural Bank-সহ ব্যাঙ্কগুলিকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় লেনদেন আগে সেরে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মঘটের সময়ে যেখানে পরিষেবা চালু থাকবে, সেখানে UPI, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও ATM ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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মাসের শেষের ব্যাংকিং কাজও এগিয়ে আনার নির্দেশ
২৮-৩০ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থার অর্ধবার্ষিক/কোয়ার্টার-এন্ড ক্লোজিংয়ের সময়ও মিলে যাচ্ছে। ফলে মাসের শেষের দিকে যেসব পেমেন্ট বা অন্যান্য ব্যাংকিং লেনদেন করা প্রয়োজন, সেগুলিও সম্ভব হলে আগেভাগে করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও দফতরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ: ২৮-৩০ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটটি প্রস্তাবিত কর্মসূচি হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে। তাই ব্যাংকিং পরিষেবায় কী ধরনের প্রভাব পড়বে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের পরবর্তী নির্দেশের উপর নির্ভর করবে।