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সেপ্টেম্বরে সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন আগেই, ২৫ তারিখেই মিলবে টাকা! কেন এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের?

২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে প্রস্তাবিত তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। তার জেরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের যাতে বেতন-পেনশন পেতে সমস্যা না হয়, সে জন্য সেপ্টেম্বরের টাকা আগেভাগে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:55 PM IST
সেপ্টেম্বরে সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন আগেই, ২৫ তারিখেই মিলবে টাকা! কেন এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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