/অনুমতি দিয়ে দিল কেন্দ্র, কবে বাজারে আসছে ১০ ও ২০ টাকার প্লাস্টিকের নোট, চলে এল বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিজার্ভ ব্যাংকের প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিল কেন্দ্র। এবার বাজারে আসছে ১০ ও ২০ টাকার পলিমার নোট। পরীক্ষামূলভাবে ছাপানো হবে ১০ ও ২০ টাকার এক বিলিয়ন নোট। মঙ্গলবার সংসদে এমনটাই জানাল সরকার।
সরকারের এই পদক্ষেপ দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হতে পারে। যদিও অবিলম্বে দেশজুড়ে এটি চালু করার কোনও সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি কবে নাগাদ ওই পলিমার নোট বাজারে আসছে তাও এখনও স্পষ্ট করেনি রিজার্ভ ব্যাংক।
রিজার্ভ ব্যাংক তার ১৯৩৪-এর ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী সরকারের কাছে প্রস্তাবটি জমা দিয়েছে। পরিকল্পনাটিতে এই দুটি মানের বা ডিনোমিনেশনের কাগজের জায়গায় পলিমার বা প্লাস্টিকের নোটের ফিল্ড ট্রায়াল বা পরীক্ষামূলক ট্রায়াল সফল করার চেষ্টা চালাবে। নির্মলা সীতারমন একটি লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, সরকার এক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে।
পরীক্ষামূলক প্রচল বা ট্রায়ালের পর পলিমার বা প্লাস্টিকের মুদ্রা চালু করা হলেও কাগজের নোট রাতারাতি উঠে যাবে না। বরং প্রচলিত কাগজের নোটের পাশাপাশিই চলতে থাকবে পলিমার নোট।
আরবিআই জানিয়েছে, পলিমারের নোট ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার কাজ এখনো প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। ফলে, এই পলিমার ব্যাংক নোট কবে বাজারে আসবে বা এতে ঠিক কত খরচ হতে পারে, সে বিষয়ে সরকার এখনই কোনো নির্দিষ্ করে কিছু বলা যাচ্ছে না। অর্থাত্ অনুমোদন পাওয়ার অর্থই যে এখন এই নোট চালু হয়ে যাবে। নোটগুলো পরীক্ষা করা এবং নিয়মিত বাজারে ছাড়ার আগে আরও কয়েকটি ধাপ পার করতে হবে। তবে ফিল্ড ট্রায়াল সফল হলে, আরবিআই বর্তমান কাগজের নোটের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে ১০ টাকা ও ২০ টাকার পলিমার নোট বাজারে ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।
অন্যদিকে, অন্য একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে নির্মলা সীতারমন লিখেছেন, গড় খুচরা মূল্যস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৫.৪ শতাংশ থেকে কমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.৬ শতাংশে এবং পরবর্তীতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২.১ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (প্রথম তিন মাসে) মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়ে ৩.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধির পেছনে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও পণ্যের উচ্চমূল্য, শাকসবজির সাময়িক বা মৌসুমি দাম বৃদ্ধি এবং প্রতিকূল 'এল নিনো' পরিস্থিতির সম্ভাবনাসহ বেশ কিছু কারণকে দায়ী করেছেন সীতারমন।
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