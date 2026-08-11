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অনুমতি দিয়ে দিল কেন্দ্র, কবে বাজারে আসছে ১০ ও ২০ টাকার প্লাস্টিকের নোট, চলে এল বড় আপডেট

Rs 10 Polymer Note: পরীক্ষামূলক প্রচল বা  ট্রায়ালের পর পলিমার বা প্লাস্টিকের মুদ্রা চালু করা হলেও কাগজের নোট রাতারাতি উঠে যাবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:49 PM IST
অনুমতি দিয়ে দিল কেন্দ্র, কবে বাজারে আসছে ১০ ও ২০ টাকার প্লাস্টিকের নোট, চলে এল বড় আপডেট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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