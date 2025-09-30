Central govt declares 30 days bonus: দিওয়ালির আগেই মোদী সরকারের ধনবর্ষা! টাকার পাহাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা, প্রচুর বোনাস...

Central govt declares 30 days bonus: দিওয়ালির আগেই মোদী সরকারের ধনবর্ষা! টাকার পাহাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা, প্রচুর বোনাস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের (Festival Moment) আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের (Central govt Employee) জন্য ৩০ দিনের বোনাস ঘোষণা (30 days bonus) করলেন।
কিন্তু কারা এই বোনাসের যোগ্যতা অর্জন করলেন? গণনা পদ্ধতি দেখে নিন।
অর্থ মন্ত্রক ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য নন-প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস (Non-Productivity Linked Bonus) অনুমোদন করেছে। এই বোনাস, যা ৩০ দিনের বেতনের সমতুল্য, গ্রুপ ‘C’, নন-গেজেটেড গ্রুপ ‘B’ কর্মী, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যোগ্য কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।
কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের জন্য বোনাস ঘোষণা- ৩০ দিনের বেতনের সমপরিমাণ – সঠিক পরিমাণ দেখে নিন
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের উৎসবের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিতে মোদি সরকার একটি প্রোডাক্টিভিটি-লিঙ্কড বোনাস (উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত বোনাস) ঘোষণা করেছে। অর্থ মন্ত্রক সোমবার একটি আদেশ জারি করে জানিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ ‘C’ এবং নন-গেজেটেড গ্রুপ ‘B’ কর্মচারীরা ২০২৪-২৫ সালের জন্য ৩০ দিনের বেতনের সমতুল্য একটি "অ্যাড-হক বোনাস" (Ad-hoc Bonus) পাবেন। এই বোনাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬,৯০৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এই বোনাসটি সেই সব কর্মচারীরা পাবেন, যাঁরা ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং কমপক্ষে টানা ছয় মাস কাজ করেছেন। যদি কোনো কর্মচারী পুরো বছর কাজ না করে থাকেন, তবে তাঁরা যত মাস কাজ করেছেন, তার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে (pro-rata basis) বোনাস পাবেন।
বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগকে জারি করা এক অফিস মেমোরেন্ডামে অর্থ মন্ত্রক বলেছে:
“...নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি গ্রুপ ‘C’ এবং সমস্ত নন-গেজেটেড গ্রুপ ‘B’ কর্মচারীদের, যাঁরা কোনো প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস স্কিমের আওতায় পড়েন না, তাঁদের জন্য ২০২৪-২৫ অ্যাকাউন্টিং বছরের জন্য ৩০ দিনের পারিশ্রমিকের সমতুল্য নন-প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস (অ্যাড-হক বোনাস) মঞ্জুর করেছেন।”
কারা সুবিধা পাবেন?
কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর যোগ্য কর্মীরাও এই বোনাস পাবেন।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (UTs) যে সমস্ত কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী কাজ করেন এবং অন্য কোনো বোনাস বা এক্স-গ্রেশিয়া পান না, তাঁরাও এটি পাবেন।
অ্যাড-হক কর্মচারীরাও যোগ্য হবেন, যদি তাঁদের চাকরিতে কোনো বিরতি না থাকে।
বিগত তিন বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা ক্যাজুয়াল লেবারাররাও বোনাসের জন্য যোগ্য হবেন। এই কর্মীদের জন্য বোনাসের পরিমাণ ১,১৮৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
কীভাবে বোনাস গণনা করা হবে?
বোনাসটি মাসিক সর্বোচ্চ ৭,০০০ টাকা বেতনের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৭,০০০ টাকা বেতনের উপর ৩০ দিনের বোনাস এভাবে গণনা করা হবে:
(৭,০০০×৩০)÷৩০.৪=৬,৯০৭.৮৯টাকা
