/বড়সড় বদলের সুপারিশ করল NCJCM, অষ্টম বেতন কমিশনে লাফিয়ে বাড়তে পারে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ভালো খবর আনতে চলেছে অষ্টম বেতন কমিশন! বাড়তে পারে কর্মচারীদের বেতন। সূত্রের খবর, সরকারি কর্মচারীদের শীর্ষ সংগঠন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল-জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারি'সরকারের কাছে বেতন কাঠামোর আমূল বদলের একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে। এই প্রস্তাবে বর্তমান পে-ম্যাট্রিক্সের কয়েকটি স্তরকে একত্রিত (Merge) করার সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের দাবি, এর ফলে বেতনের কাঠামো আরও সহজ হবে এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য কমিয়ে আনা যাবে।
কী আছে ওই প্রস্তাবে?
সূত্রের খবর, প্রস্তাব অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি বেতন কাঠামোকে একত্রিত করা হতে পারে।
লেভেল ২ এবং ৩
লেভেল ৪ এবং ৫
লেভেল ৭ এবং ৮
লেভেল ৯ এবং ১০
এতে কী সুবিধে
বেতনের নিয়মকানুন আরও স্পষ্ট ও সহজ হবে। পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুবিধা দেবে।
একই ধরনের কাজ করা কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের যে বড় ব্যবধান রয়েছে, তা কমিয়ে এনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বেতন কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে।
এক নজরে
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ও মূল বেতন
NC-JCM ৩.৮৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের সুপারিশ করেছে। এটি কার্যকর হলে কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন বর্তমানের ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৯,০০০ টাকা হতে পারে।
প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের লাখ লাখ কর্মচারী এবং পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন।
বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বা বেতন বৃদ্ধিতে পরিবর্তন
প্রস্তাবে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির নিয়মেও পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়েছে।
ইনক্রিমেন্ট দ্বিগুণ করার প্রস্তাব
বর্তমানে প্রতি বছর মূল বেতনের ৩ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়, তা বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইউনিয়নগুলির মতে এখন যে বেতন কাঠামো রয়েছে তা অত্যন্ত জটিল। বিভিন্ন পে-লেভেলের মধ্যে বেতনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। মূল্যস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার খরচের কথা মাথায় রেখে এই বেতন কাঠামোতে একটি বড় ধরনের সংশোধন আনা জরুরি।
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