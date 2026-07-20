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বড়সড় বদলের সুপারিশ করল NCJCM, অষ্টম বেতন কমিশনে লাফিয়ে বাড়তে পারে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন

8th pay commission:সূত্রের খবর, প্রস্তাব অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি বেতন কাঠামোকে একত্রিত করা হতে পারে।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 20, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:16 PM IST
বড়সড় বদলের সুপারিশ করল NCJCM, অষ্টম বেতন কমিশনে লাফিয়ে বাড়তে পারে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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