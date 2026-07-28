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এবার আসছে প্লাস্টিকের ১০ ও ২০ টাকার নোট, তাহলে কি পেপার নোটের দিন শেষ?

Rs 10 and Rs 20 Polymer Notes: ভারতের জলবায়ুতে পলিমার নোট কতটা কার্যকর তা যাচাই করতেই আরবিআই (RBI) পরীক্ষামূলকভাবে এটি চালুর প্রস্তাব দিয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:03 PM IST
এবার আসছে প্লাস্টিকের ১০ ও ২০ টাকার নোট, তাহলে কি পেপার নোটের দিন শেষ?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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