/এবার আসছে প্লাস্টিকের ১০ ও ২০ টাকার নোট, তাহলে কি পেপার নোটের দিন শেষ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার ছাপা হচ্ছে প্লাস্টিকের ১০ ও ২০ টাকার নোট। সোমবার সংসদের সরকার জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক ১০ ও ২০ টাকার প্লাস্টিকের নোট ছাপানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই নোট ছাপানোর অনুমতি দিয়েছে সরকার। এমনটাই জানান অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি।
এবার কি বাতিল হবে কাগজের নোট
এনিয়ে সরকার সরকার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, প্লাস্টিকের নোট চালু হলেও কাগজের নোট বাতিল হচ্ছে না। কাগজের নোটের পাশাপাশিই পলিমারের নোট চালানো হবে। তাই কাগজের নোট সম্পূর্ণ বন্ধ করে কেবল পলিমারের নোট চালু করার কোনো পরিকল্পনা নেই। আপাতত, পরীক্ষামূলকভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ টাকা এবং ২০ টাকা মূল্যের ১০০ কোটি পলিমারের নোট বাজারে ছাড়বে।
কেন এই পলিমারের নোট
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে পলিমারের নোট। ভারতে তা চালু করার দাবি ছিল বহু দিনের। ভারতের জলবায়ুতে পলিমার নোট কতটা কার্যকর তা যাচাই করতেই আরবিআই (RBI) পরীক্ষামূলকভাবে এটি চালুর প্রস্তাব দিয়েছিল। এই পরীক্ষা সফল হলেই কেবল বিষয়টি ব্যাপকভাবে ভেবে দেখা হবে বলে সরকার জানিয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাংক
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জানিয়েছে যে, কাগজের নোটের তুলনায় পলিমারের নোট অনেক বেশি টেকসই। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে আরবিআই বলে, এই নোটগুলোর আয়ু বেশি হওয়ায় যে সমস্ত দেশে নগদ টাকার লেনদেন বেশি হয়, সেখানে এগুলো ব্যবহারের উপযোগী।
কাগজের নোটগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে বার বার নতুন নোট ছাপাতে হয় এবং পুরনো নোট নষ্ট করতে হয়। পলিমার নোট ব্যবহার করলে কাগজের অপচয় কমে এবং দীর্ঘমেয়াদে নতুন নোট ছাপানোর খরচও বেঁচে যায়। এছাড়া, পলিমারের নোটে স্বচ্ছ বিশেষ উইন্ডো এবং জালিয়াতি-বিরোধী প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।
আরবিআই আরও জানিয়েছে যে, পলিমার নোট চালু হলে ডিজিটাল লেনদেনে কোনো প্রভাব পড়বে কি না—তা এখনই বলা সম্ভব নয়। নোটগুলো বাজারে নিয়মিত চালু হওয়ার পরেই কেবল বিষয়টি বোঝা যাবে।
আরবিআইয়ের মতে, নগদ টাকা এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা—দুটি পদ্ধতিই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং ভবিষ্যতেও এই দুটো ব্যবস্থা একসাথেই বজায় থাকবে।
লোকসভায় দেওয়া একটি লিখিত জবাবে মন্ত্রী চৌধুরী বলেন, "কাগজের নোট তুলে দিয়ে পুরোপুরি পলিমারের নোট চালু করার বিষয়ে সরকারের কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রস্তাব বিবেচনাধীন নেই।"
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