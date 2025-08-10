English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LPG Subsidy: রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত মোদী সরকারের, উপকৃত হবেন কোটি কোটি মানুষ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 10, 2025, 07:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান আর্থিক বছরে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের উপরে ভর্তুকি পাবেন প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় থাকা গ্রাহকরা। ভর্তুকি চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঠিক হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। এর ফলে দেশের কয়েক কোটি মানুষ রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা ভর্তুকি পেয়ে যাবেন।

কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের কম আয়ের ১০.৩৩ কোটি মানুষ রান্নার গ্যাসে ভর্তুকির সুবিধে পাবেন। ফলে এটি অত্যন্ত বড় খবর তাঁদের কাছে। ভর্তুকির টাকা চলে যাবে গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। 

২০১৬ সালের মে মাসে চালু করা হয় প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা। দেশের প্রান্তিক শ্রেণির মহিলাদের রান্নার ধোঁয়া থেকে বাঁচানোই ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। গরিবি রেখার নীচে যেসব মানুষ বসবাস করছেন তাদের এই যোজনার আওতায় আনা হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় সিলিন্ডারের ৩০০ টাকা ভর্তুকি পাবেন গ্রাহকরা। এই ভুর্তুকি পাওয়া যাবে এই অর্থবর্ষ পর্যন্ত। 

ভর্তুকি পাওয়া যাবে বছরে মোট ৯টি সিলিন্ডারে। আগে এটি ছিল ১২টি সিলিন্ডার।

দেশের প্রায় ১১ কোটি মানুষকে ওই ভর্তুকি দিতে সরকারের খরচ হবে ১২০০০ কোটি টাকা। 

বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র পরিবেশ বাঁচানোই নয়, দেশের মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় বড় ভূমিকা নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা। কাঠ বা কয়লার ধোঁয়ায় রান্না করে মহিলারা শ্বাসকষ্ট বা অ্যজমা বা অন্যান্য রোগে ভুগতেন। সেই সমস্যা অনেকটাই কমেছে। সেই কথা চিন্তা করে সরকার জ্বালানীর দাম বাড়ার পরও ভর্তুকি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

