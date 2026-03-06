English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Fuel Crisis: যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকট? পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে বড় আপডেট দিল কেন্দ্র

Fuel Crisis: যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকট? পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে বড় আপডেট দিল কেন্দ্র

 গোটা বিশ্বে যত পরিমাণ তেল আমদানি-রপ্তানি করা হয়, তার প্রায় ২০ শতাংশই এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত হয়। আর সেখানেই আটকে রয়েছে জ্বালানি বহনকারী প্রচুর জাহাজ। স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানির সংকট দেখা দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

Updated By: Mar 6, 2026, 11:17 PM IST
Fuel Crisis: যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকট? পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে বড় আপডেট দিল কেন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে কি এবার জ্বালানির সংকটের সম্মুখীন হবে ভারত? সোশ্যাল মিডিয়া-সহ নানান প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়েছে এমনই আশঙ্কার খবর। যদিও শুক্রবার এনিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিল কেন্দ্র। ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশেনের এক্স হ্যান্ডেলে এনিয়ে সন্ধে ৬টা ২৫ মিনিটে একটি পোস্ট করা হয়। তাতে বলা হয়, এখনও পর্যন্ত ভারতের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। অযথা গুজব রটিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে সেই পোস্টে।

গত শনিবার থেকে যুদ্ধ চলছে পশ্চিম এশিয়ায়। ইরান ও আমেরিকার সংঘাতের জেরে বন্ধ হরমুজ প্রণালী। ইরান সম্প্রতি জানায়, হরমুজ প্রণালী তারা ব্যবহার করতে দেবে শুধুমাত্র চিনকে। এদিকে গোটা বিশ্বে যত পরিমাণ তেল আমদানি-রপ্তানি করা হয়, তার প্রায় ২০ শতাংশই এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত হয়। আর সেখানেই আটকে রয়েছে জ্বালানি বহনকারী প্রচুর জাহাজ। স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানির সংকট দেখা দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। তবে ভারতে এনিয়ে এখনই উদ্বেগের কারণ নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল কেন্দ্র।

কী বলা হল পোস্টে?

শুক্রবারের ওই পোস্টে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, 'পেট্রল ডিজেলের সংকট নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে রিপোর্ট ঘুরছে, তা ভিত্তিহীন। ভারতের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাও পুরোদমে সচল রয়েছে। এনিয়ে অযথা উত্তেজনা ছড়ানো বা পেট্রোল পাম্পগুলিতে ভিড় তৈরি করবেন না।' পাশাপাশি, নির্ভুল তথ্যের জন্য সরকারি সূত্রের উপর ভরসা রাখতেও আহ্বান জানানো হয়েছে পোস্টে।

পাম্পগুলিতে যাতে জ্বালানি সরবরাহে ব্যাঘাত না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রের তরফে সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে এদিন জানান কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'জ্বালানি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে ভারতের কাছে। এখনই চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

তেল আমদানিতে বিকল্প কী?

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের পর রাশিয়ার থেকে ক্রুড অয়েল আমদানির পরিমাণ বাড়িয়েছে ভারত। গত ফেব্রুয়ারির হিসেব বলছে, ভারতের মোট তেল আমদানির ২০ শতাংশই অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১.০৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মস্কো থেকে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছে। ওদিকে আমেরিকার কাছ থেকেও এলপিজি বা প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি শুরু করেছে ভারত। সব মিলিয়ে, জ্বালানি নিয়ে এখনই ভারতকে সংকটের মুখে পড়তে হবে না বলেই আশ্বাস কেন্দ্রের।

