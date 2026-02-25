OTT Platform Blocked: অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, ৫ OTT প্লাটফর্ম ব্লক করল কেন্দ্র
OTT Platform Blocked: কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবার থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিকেও আইনের আওতায় আনা হবে
অয়ন ঘোষাল: অশ্লীল কনটেন্ট হোস্ট করার জন্য ৫ টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্লক করে দিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সরকারি সূত্রে খবর, MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel and Jugnu এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলি বাতিল করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগেই দেশের সমস্ত সমাজমাধ্যম চ্যানেল ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছিল কেন্দ্র। ২০২১ সালের তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে যে কোড অফ এথিক্সের কথা বলা হয়, তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিশুরা যাতে কোনোভাবেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত কনটেন্ট দেখতে না পায় সেজন্য 'অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ফর এ রেটেড কনটেন্ট' নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র। নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের- OTT Platforms বিধি মেনে চলার উপরেও নজর দিতে বলা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবার থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিকেও আইনের আওতায় আনা হবে। যাতে তারা আইন-বিরোধী কোনও কনটেন্ট প্রকাশ করতে না পারে এবং কনটেন্টের বয়স-অনুযায়ী শ্রেণিবিভাজন করতে পারে। এছাড়াও বলা হয়েছে সমস্ত ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলির স্ব-নিয়ন্ত্রিত কমিটি তত্ত্বাবধান করবে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলি কোড অফ এথিক্স মানছে কিনা তা স্থির করতে হবে। নির্দেশিকায় জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এই নিয়ম। যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত কনটেন্ট কোনও শিশুই দেখতে না পায়। পকসো আইন ও তথ্য সম্প্রচার আইনের অধীনে অশালীন কনটেন্ট প্রকাশ করা আইনি অপরাধ বলে গণ্য হবে।
গত বছরের জুলাই মাসে, অশ্লীল, কুরুচিকর এবং 'পর্নোগ্রাফিক' বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) প্রচারের অভিযোগে কেন্দ্র বেশ কিছু অ্যাপ ও ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ করেছে। ওই অভিযানে যে ২৫টি অ্যাপ ও ওয়েবসাইটকে নিশানা করা হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ALTBalaji, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite এবং Gulab App।
নিষিদ্ধ হওয়া অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মেই এমন সব দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল যাতে 'যৌন উস্কানি' ছিল। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ ধরে 'নগ্নতা ও যৌনতায় ভরা দৃশ্য' দেখানো হয়েছে, যেগুলোকে সরাসরি 'পর্নোগ্রাফিক বা অশ্লীল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ভিডিওর বেশিরভাগেরই কোনো 'অর্থপূর্ণ গল্প, বিষয়বস্তু বা সামাজিক বার্তা' ছিল না। বরং পুরো ভিডিও জুড়েই কেবল 'অশ্লীল ও কুরুচিকর' দৃশ্যের আধিপত্য ছিল।
