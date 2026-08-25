/দাম বাড়ছে হু হু করে! তার মধ্যেই কেন্দ্রের কড়া পদক্ষেপ, আমদানি চিনি বিক্রিতে নতুন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিনির আমদানি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। TRQ-এর আওতায় আমদানি করা কাঁচা চিনি এবার থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধন করে দেশের বাজারে বিক্রি করতে হবে। এই সংক্রান্ত নিয়মে সংশোধন এনেছে Directorate General of Foreign Trade। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচা চিনি প্রথমে সাদা বা রিফাইন্ড চিনিতে পরিণত করতে হবে। এরপর জমা দেওয়ার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ দু’মাসের মধ্যে সেই পরিশোধিত চিনি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি করতে হবে।
কী বদলাল চিনির আমদানির নিয়মে?
এর আগে TRQ-এর আওতায় আমদানি করা কাঁচা চিনির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল। আমদানিকারকদের ৩১ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে কাঁচা চিনি পরিশোধন করে দেশের বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করতে হত। এবার সেই নির্দিষ্ট সময়সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে, প্রতিটি চালানের জন্য আলাদা করে দু’মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনও আমদানিকারক যে দিন নির্দিষ্ট চালানের জন্য Bill of Entry ফাইল করবেন, সেই তারিখ থেকেই দু’মাসের সময়সীমা গণনা করা হবে। এই সময়ের মধ্যেই কাঁচা চিনি পরিশোধন করে ঘরোয়া বাজারে বিক্রি করতে হবে। ২০ অগাস্ট ২০২৬ এই সংশোধনী আনা হয়েছে। DGFT-এর তরফে জানানো হয়েছে, আগের বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সমস্ত শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।
কেন এই পরিবর্তন?
দেশের বাজারে সম্প্রতি চিনির দাম দ্রুত বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার একদিকে আমদানির অনুমতি দিয়েছে, অন্যদিকে আমদানি করা কাঁচা চিনি দ্রুত পরিশোধন করে দেশের বাজারে আনার ব্যবস্থা করছে। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের ফলে বাজারে চিনির সরবরাহ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আমদানি করা কাঁচা চিনি যাতে দীর্ঘদিন মজুত করে রাখা না হয়, সেই বিষয়টিও নতুন সময়সীমার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চাইছে সরকার।
এক মাসে চিনির দাম বাড়ল প্রায় ২৯ শতাংশ
চিনির দাম বৃদ্ধির মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সোমবার দেশের বাজারে চিনির গড় খুচরো দাম ছিল কেজিপ্রতি ৬৩.০৫ টাকা। এক মাস আগে এই দাম ছিল ৪৮.৭৩ টাকা প্রতি কেজি। অর্থাৎ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে চিনির গড় খুচরো দাম বেড়েছে প্রায় ২৯ শতাংশ। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বাজারে চিনির সর্বোচ্চ খুচরো দাম প্রায় ৭৫ টাকা প্রতি কেজি পর্যন্ত পৌঁছেছে। মডেল প্রাইস রয়েছে প্রায় ৬৫ টাকা প্রতি কেজি।
দেশে কি সত্যিই চিনির ঘাটতি?
চিনির দাম বাড়লেও দেশে কোনও ঘাটতি নেই বলে দাবি করেছে Indian Sugar and Bio-Energy Manufacturers Association। ISMA-র প্রেসিডেন্ট নিরজ শিরগাঁওকর জানিয়েছেন, দেশের চিনি উৎপাদন এবং মজুতের পরিস্থিতি এখনও স্বস্তিদায়ক। তাঁর দাবি, চিনির ঘাটতির কারণে দাম বাড়েনি। বরং ব্যবসায়ী এবং বড় ক্রেতাদের অতিরিক্ত কেনা এবং প্রত্যাশার তুলনায় কম উৎপাদন—এই দুই কারণে সাম্প্রতিক সময়ে চিনির দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সামনে কমতে পারে চিনির দাম?
ISMA-র আশা, আগামী দিনে চিনির দাম কিছুটা কমতে পারে। কারণ সরকার ইতিমধ্যেই কাঁচা চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে। পাশাপাশি ব্যবসায়ী এবং বড় ক্রেতাদের জন্য মজুতের উপর সীমাও আরোপ করা হয়েছে। ফলে বাজারে সরবরাহ বাড়লে এবং অতিরিক্ত মজুত কমলে চিনির দামও নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমদানি করা কাঁচা চিনি দ্রুত পরিশোধন করে দেশের বাজারে বিক্রির বাধ্যবাধকতা তৈরি হওয়ায় বাজারে সরবরাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
এক নজরে নতুন নিয়ম
কী আমদানি করা হচ্ছে?
TRQ-এর আওতায় কাঁচা চিনি।
কী করতে হবে?
কাঁচা চিনি পরিশোধন করে সাদা বা রিফাইন্ড চিনিতে পরিণত করতে হবে।
কত দিনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে?
Bill of Entry ফাইল করার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ দু’মাসের মধ্যে।
আগের নিয়ম কী ছিল?
৩১ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে আমদানি করা কাঁচা চিনি পরিশোধন করে দেশের বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করতে হত।
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