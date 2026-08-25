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দাম বাড়ছে হু হু করে! তার মধ্যেই কেন্দ্রের কড়া পদক্ষেপ, আমদানি চিনি বিক্রিতে নতুন নিয়ম

Sugar Price in India: আগের মতো ৩১ অক্টোবরের নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়, এবার প্রতিটি চালানের জন্য আলাদা করে দু’মাস সময়। দেশে চিনির দাম প্রায় ২৯ শতাংশ বাড়ার মধ্যেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:23 AM IST
দাম বাড়ছে হু হু করে! তার মধ্যেই কেন্দ্রের কড়া পদক্ষেপ, আমদানি চিনি বিক্রিতে নতুন নিয়ম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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