/জ্বালানি সুইচে ত্রুটি নেই! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সংসদে বড় রিপোর্ট পেশ সরকারের, টেক অফের পরই কেন ভেঙে পড়ল AI-171?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চূড়ান্ত পর্যায়ে ভয়াবহ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত। টেক অফের পরই কেন ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া AI-171? সেই নিয়ে নানা জল্পনার মাঝেই সংসদে বড় রিপোর্ট পেশ সরকারের। কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক সংসদে খারিজ করে দিল ফুয়েল সুইচে ত্রুটির অভিযোগ। সংসদে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক স্পষ্ট জানাল যে, বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনার বিমানটির 'ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ'-এর লক মেকানিজমে কোনও ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটি রাজ্যসভায় পেশ করেছেন অসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল।
জ্বালানি সুইচে মেলেনি ত্রুটি
দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল যে, আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই পাটেল বিমানবন্দর থেকে টেক অফের মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিমানটির উভয় ইঞ্জিনের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ 'RUN' অবস্থান থেকে 'CUTOFF' অবস্থানে চলে যায়। এর ফলে ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। যার জেরে প্রয়োজনীয় থ্রাস্ট হারিয়ে বিমানটি ভেঙে পড়ে। তবে বিদেশের অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারারের (OEM) সিয়াটেল সুবিধাকেন্দ্রে হাই-টেকনিক্যাল টেস্টে ফুয়েল সুইচে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েনি।
থ্রাস্ট কন্ট্রোল মডিউল পরীক্ষা
ফুয়েল সুইচ ত্রুটিমুক্ত প্রমাণিত হলেও, তদন্তকারী দল এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছায়নি। বিমানটির সম্পূর্ণ 'থ্রাস্ট কন্ট্রোল মডিউল' এখনও সিয়াটেলের পরীক্ষাগারে বিশদভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক জানিয়েছে, এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি হবে।
হিউম্যান এরর-ই কারণ?
যেহেতু ফুয়েল সুইচের লকিং মেকানিজম নিখুঁত ছিল, তাই তদন্তকারীদের নজর এখন ককপিটের ভিতরের সম্ভাব্য কারণের উপর। হিউম্যান ফ্যাক্টরস তথা পাইলটদের কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্ল্যাক বক্সের রেকর্ড অনুযায়ী, পাইলটদের কথোপকথনে সুইচ বন্ধ হওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলেও কেউ-ই তার দায় স্বীকার করেননি। পাশাপাশি, তদন্তে দেরি নিয়ে অভিযোগ উঠলেও কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (AAIB) তদন্তে কোনও অহেতুক দেরি করেনি। বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য বিশ্লেষণ ও যন্ত্রাংশের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় সময় লাগে।
২০২৫-এর ১২ জুন আমদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার AI 171 বিমানটি টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বি জে হাসপাতালের চিকিৎসকদের হস্টেল ভবনের উপর ভেঙে পড়ে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ২৪১ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্যের পাশাপাশি মাটিতে থাকা ১৯ জন-সহ মোট ২৬০ জন প্রাণ হারান। এখন ফুয়েল সুইচের যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা খারিজ হয়ে যাওয়ায় AAIB-র চূড়ান্ত রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।
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