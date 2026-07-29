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জ্বালানি সুইচে ত্রুটি নেই! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সংসদে বড় রিপোর্ট পেশ সরকারের, টেক অফের পরই কেন ভেঙে পড়ল AI-171?

Ahmedabad Plane Crash: হিউম্যান এরর-ই কারণ? ফুয়েল সুইচের লকিং মেকানিজম নিখুঁত ছিল, তাই তদন্তকারীদের নজর এখন ককপিটের ভিতরের সম্ভাব্য কারণের উপর। পাইলটদের কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 29, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:24 PM IST
জ্বালানি সুইচে ত্রুটি নেই! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সংসদে বড় রিপোর্ট পেশ সরকারের, টেক অফের পরই কেন ভেঙে পড়ল AI-171?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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