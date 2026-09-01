/ককরোচদের কাছে নতিস্বীকার কেন্দ্রের: সারা দেশের বিদ্রোহীদের সব FIR খারিজ, ৫ তারিখ দেশ জুড়ে বাতিল CJP-র বিক্ষোভ কর্মসূচী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্র ও যুব আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুরক্ষায় এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল দেশের শীর্ষ আদালত ও কেন্দ্র সরকার। দেশজুড়ে বিভিন্ন ছাত্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঘটনায় অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে দায়ের হওয়া মোট ২,৮৭৩ জনের এফআইআর (FIR) প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই লিখিত পদক্ষেপ এবং সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী হস্তক্ষেপের পর, আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র ডাকে প্রস্তাবিত দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও দিল্লি মার্চ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন সংগঠনের নেতা সৌরভ দাস।
সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ ও এফআইআর বাতিল:
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধি, প্রশাসনিক অনিয়ম এবং বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি বহু সাধারণ আন্দোলনকারী ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি ধারায় এফআইআর দায়ের করে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নজরে এলে আদালত অত্যন্ত কঠোর ও সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে।
সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ দেয় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও ভিন্নমত প্রকাশ করা নাগরিকদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। তাই শুধুমাত্র কোনো প্রতিবাদ বা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার ঘটনাটিকে নিজে থেকেই কোনও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। ফৌজদারি মামলার অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা তরুণ পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, ক্যারিয়ার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করে দিতে পারে। এই কারণে আদালত নির্দেশ দেয়:
১. শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত বিদ্যমান এফআইআর অবিলম্বে বাতিল (Quash) করতে হবে।
২. একই ঘটনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারী ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো হয়রানিমূলক এফআইআর দায়ের করা যাবে না।
গুরুতর অপরাধে আইনি পদক্ষেপ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ:
আদালত ও সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার কারণে হওয়া মামলাই প্রত্যাহার হবে। তবে যাদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সহিংসতা বা কোনো গুরুতর অপরাধের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও অভিযোগ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা বহাল থাকবে-- অর্থাৎ তারা আলাদা কোনও ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ থেকে সরাসরি ছাড় পাবেন না।
পাশাপাশি, বিক্ষোভের ঘটনার জেরে ভুক্তভোগী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা ও নীতি তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে।
CJP-র ৫ সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ প্রত্যাহার:
পুলিসি হয়রানি ও মামলার প্রতিবাদে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীতে এক মেগা মার্চ-সহ দেশ জুড়ে এক বিশাল আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল CJP। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ২,৮৭৩ জন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিলের পদক্ষেপ এবং আদালতের ইতিবাচক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে।
CJP-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দাবি মেনে নিয়ে মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রশাসনের এই ইতিবাচক মনোভাবকে স্বাগত জানিয়ে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তাঁরা ৫ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবিত সমস্ত কর্মসূচি ও দিল্লি মার্চ বাতিল করছেন।
শীর্ষ আদালতের এই রায় এবং সরকারের পদক্ষেপের ফলে দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সমাজকর্মীর দীর্ঘদিনের মানসিক ও আইনি হয়রানির অবসান ঘটল। এর ফলে রাজধানীর বুকে হতে চলা এক বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের পরিবেশ প্রশমিত হলো এবং শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের বার্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।
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