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ককরোচদের কাছে নতিস্বীকার কেন্দ্রের: সারা দেশের বিদ্রোহীদের সব FIR খারিজ, ৫ তারিখ দেশ জুড়ে বাতিল CJP-র বিক্ষোভ কর্মসূচী

Supreme Court on Student Protests: সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ দেয় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও ভিন্নমত প্রকাশ করা নাগরিকদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। তাই শুধুমাত্র কোনো প্রতিবাদ বা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার ঘটনাটিকে নিজে থেকেই কোনও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 01, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:56 PM IST
ককরোচদের কাছে নতিস্বীকার কেন্দ্রের: সারা দেশের বিদ্রোহীদের সব FIR খারিজ, ৫ তারিখ দেশ জুড়ে বাতিল CJP-র বিক্ষোভ কর্মসূচী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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