GST Reforms: পুজোর আগেই স্বস্তি! স্বাস্থ্য ও জীবন বিমায় GST মকুব, বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের..

GST Reforms: পুজোর আগেই স্বস্তি! স্বাস্থ্য ও জীবন বিমায় GST মকুব, বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের..
GST Reforms: ১২ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ নয়, জিএসটিতে এবার ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশের দুটি স্ল্যাব থাকবে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি কার্যকর।
রাজীব চক্রবর্তী: প্রধান নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন আগেই। ৮ বছর পর ফের GST কর কাঠামো সংস্কারের পথে কেন্দ্র। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত, ১২ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ নয়, জিএসটিতে এবার ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশের দুটি স্ল্যাব থাকবে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি কার্যকর। স্বাস্থ্য ও জীবন বিমায় জিএসটি মকুব। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য়েও কমছে কর। সূত্রের খবর তেমনই।
আজ, বুধবার থেকে দিল্লিতে শুরু হল জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক। প্রথমদিন সকাল ১১ থেকে থেকে রাত ৯ পর্যন্ত বৈঠক হয়। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টাতেই ফের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে জিএসটি-র কর কাঠামো বদলের সিদ্ধান্ত নিল কাউন্সিল। তবে যদি ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশের জিএসটি নেওয়া হয়, তাহলে রাজ্য়গুলি ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকে ক্ষতিপূরণের দবি তোলেন অনেক রাজ্য। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে কাউন্সিল।
এদিকে দেশব্যাপী জিএসটির বোঝা যে কমতে চলেছে, স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রীই। মোদী জানিয়েছিলেন, নতুন প্রজন্মের জন্য GST সংস্কার হবে। কমবে করের বোঝা, জিনিসপত্রের দাম। ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লাল কেল্লা থেকে এদিন দিপাবলীতে 'ডাবল' উপহারের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানন, দিওয়ালিতে বড় উপহার পাবেন। কর ব্যবস্থাকে সরল করা হয়েছে, জিএসটি আনা হয়েছে। ৮ বছর বাদে আবার রিভিউ করা হচ্ছে। সেই পথে হাঁটল জিএসটি কাউন্সিল।
