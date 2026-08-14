/রেডি থাকুন, নইলে বিপদ: জনগণনায় এবার দিতে হবে কোভিড টিকার প্রমাণও, দ্বিতীয় দফায় গুনে গুনে ৪০ প্রশ্নবাণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় জনগণনা (সেন্সাস ২০২৭)-এর সেকেণ্ড ফেজে অর্থাৎ ‘জনসংখ্যা গণনা’ (Population Enumeration)-র জন্য ৪০টি নির্দিষ্ট প্রশ্নের তালিকার গেজেট জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অব ইন্ডিয়া (RG&CCI) মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ এই ৪০টি প্রশ্নমালায় দেশের সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক তথ্যের পাশাপাশি একাধিক নতুন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়াও সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিস্তারিত ‘জাতি গণনা’ (Caste Enumeration) অন্তর্ভুক্ত করা হল।
স্বাধীনতার পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতি গণনা
১৯৩১ সালের পর এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর এই প্রথম সাধারণ জনগণনায় সামগ্রিক জাতি সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশ্নমালার ১০ নম্বর পয়েন্টে ‘তফশিলি জাতি (SC)/তফশিলি উপজাতি (ST)/অন্যান্য জাতি’ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য চাওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত দেশের আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।
নতুন ও উল্লেখযোগ্য বিষয়
প্রচলিত জনতাত্ত্বিক তথ্যের পাশাপাশি আধুনিক জীবনযাপন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যোগ করা হয়েছে:
কোভিড টিকাকরণের স্থান: নাগরিকেরা কোভিড-১৯ টিকার ডোজ কোন কেন্দ্র বা স্থান থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তা জানতে চাওয়া হবে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও অর্থনৈতিক বিবরণ: পরিবারের সদস্যদের মোট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কত, তা নথিবদ্ধ করা হবে।
পরিচয়পত্র সংক্রান্ত তথ্য: মোবাইল নম্বর, ভোটার আইডি, পাসপোর্ট নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং আধার কার্ড সম্পর্কিত তথ্য (যদি থাকে) সংগ্রহ করা হবে।
ডিজিটাল সাক্ষরতা: প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তি ডিজিটাল সাক্ষর কি না এবং কোন স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে।
কর্মসংস্থান, পরিযান ও পারিবারিক তথ্য
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জনগণনাকর্মীরা নাগরিকদের কাছ থেকে মূলত যেসকল তথ্য সংগ্রহ করবেন:
ব্যক্তিগত পরিচয়: নাম, বয়স, জন্মতারিখ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, মাতৃভাষা এবং অন্যান্য জানা ভাষা।
কর্মসংস্থান: বিগত বছরে কোনও অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, পেশা, শিল্পের ধরন এবং কর্মক্ষেত্রের যাতায়াতের মাধ্যম।
পরিযান (Migration): জন্মস্থান, পূর্বের বসবাসের স্থান, পরিযানের সঠিক কারণ এবং বর্তমান ঠিকানায় বসবাসের সময়সীমা।
নারীদের প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য: বিবাহিতা, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না নারীদের ক্ষেত্রে জীবিত সন্তানের সংখ্যা এবং বিগত এক বছরে জন্ম নেওয়া সন্তানের তথ্য।
জনগণনার সময়সূচি ও পদ্ধতি
দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকা: লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত এলাকায় এই প্রক্রিয়া আগেই শুরু হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ি বাড়ি গণনার আগে ১৭ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত থাকছে ‘স্বয়ং-গণনা’ (Self-Enumeration)-র সুযোগ।
সমগ্র দেশ: দেশের বাকি অংশে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনসংখ্যা গণনার মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
এই প্রথমবার ভারতের জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হতে চলেছে, যার মাধ্যমে দেশের নীতি প্রণয়নে এক সুদূরপ্রসারী ও নিখুঁত তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে।
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