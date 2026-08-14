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রেডি থাকুন, নইলে বিপদ: জনগণনায় এবার দিতে হবে কোভিড টিকার প্রমাণও, দ্বিতীয় দফায় গুনে গুনে ৪০ প্রশ্নবাণ

Census 2027 questions list: প্রশ্নমালার ১০ নম্বর পয়েন্টে ‘তফশিলি জাতি (SC)/তফশিলি উপজাতি (ST)/অন্যান্য জাতি’ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য চাওয়া হবে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:52 PM IST
রেডি থাকুন, নইলে বিপদ: জনগণনায় এবার দিতে হবে কোভিড টিকার প্রমাণও, দ্বিতীয় দফায় গুনে গুনে ৪০ প্রশ্নবাণ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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