Central Govt Employees Pension: কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের জন্য বড় খবর, অবসরের একদিন পরেই মিলবে বকেয়া, পেনশন চালু হবে...

Central Govt Employees Pension: কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দিয়েছে যেসব কারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন পেতে বিলম্ব হত সেইসব পদ্ধিতেকে আরও সহজ করা হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 11, 2025, 10:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অবসর নেওয়ার পর পেনশন ও গ্রাচুইটি পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি অনেকটাই কমবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের। এনিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নথিপত্র তৈরিতে সাহায্য করার জন্য একজন 'পেনশন বন্ধু'(পেনশন মিত্র)  নিয়োগের কথা বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। 

নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি অফিসে থাকবেন একজন পেনশন বন্ধু। তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর নথিপত্র তৈরিতে সাহায্য করবেন। কোনও ক্ষেত্রে যদি পেনশনপ্রাপক মারাও যান তাহলে তিনি তার পরিবারকে নথিপত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য় করবেন। তিনিই নথিপত্র পরীক্ষা করবেন, তিনিই দায়িত্ব নিয়ে তা জমা করে দেবেন।

কেন্দ্রের বক্তব্য হল সরকারের উদ্দেশ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর সঙ্গে দফতরের যোগাযোগ তৈরি করা যাতে ওই ব্য়ক্তি খুব সহজে তাঁর পাওনাগন্ডা ও পেনশন পেয়ে যান। যাতে খুব সহজে তাদের হাতে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার পেয়ে যান।

কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দিয়েছে যেসব কারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন পেতে বিলম্ব হত সেইসব পদ্ধিতকে আরও সহজ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে ভিজিল্যান্সের ছাড়পত্র নেই বলে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার দিতে দেরি করা যাবে না। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, যে কোনও কর্মী অবসর নেওয়ার ৩ মাস আগে ভিজিল্যান্সের কাজ শেষ করতে হবে। কারণ ভিজিল্যান্সের রিপোর্ট ৩ মাস বৈধ থাকে।

মোদী সরকারে সাফ নির্দেশ, ২ মাসে আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর পেনশন পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করে ফেলতে হবে।

অবসরের পরদিনই কর্মীর পাওনাগন্ড মিটিয়ে দিতে হবে।

অবসরের পরের মাসের প্রথম দিন থেকেই অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে পেনশন দিতে হবে।

