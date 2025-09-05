GST Reform: মাথায় হাত কেন্দ্রের! জিএসটি কমানো ফলে কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ৩৭০০০০০০০০০ টাকা!

GST Reform: মাথায় হাত কেন্দ্রের! জিএসটি কমানো ফলে কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ৩৭০০০০০০০০০ টাকা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: টানা ৮ বছর পর জিএসটির হার এক ধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। আগে যেখানে ৪টি ধাপে জিএসটি নেওয়া হত, এখন সেখানে জিএসটি নেওয়া হবে মূলত ২ ধাপে। তৃতীয় ধাপটি অত্যন্ত দামি জিনিসের ক্ষেত্রে। বর্তমান যে জিএসটি কাঠামো তাতে ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। তৃতীয় ধাপটি হল ৪০ শতাংশ হারে। এখন এতে সরকারের কতটা ঘাটতি হবে? এই প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
এসবিআইয়ের তরফে বলা হচ্ছে নতুন সিএসটি কাঠামো ঘোষণার ফলে এই আর্থিক বছরে কেন্দ্র সরকারের ক্ষতি হতে পারে ৩৭০০ কোটি টাকা। সরকারের হিসেব মতো জিএসটি কমালে ২০২৪ আর্থিক বছরে সরকারের ক্ষতি হবে ৯৩,০০০ কোটি টাকা। এমনটাই অনুমান করা হয়েছিল। তবে আরও অন্যান্য করের হিসেবে করে দেখা গিয়েছে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৮,০০০ কোটি টাকা।
এখন সরকার যে হারে জিএসটি ঠিক করেছে তাতে সরকাররের ক্ষতি কত হবে? এসবিআইয়ের হিসেবে অনুযায়ী ২০২৬ আর্থিক বছরে নতুন জিএসটি করকাঠামো তৈরির পর সরকারের মোট ১.১১ লাখ কোটি টাকা। তবে অন্যান্য করের ফলে ওই ক্ষতির পরিমাণ কম হবে ২৫,৭৯৪ কোটি টাকা। তার পরেও যে টাকা পড়ে থাকে তার ভার রাজ্যগুলিকেও নিতে হবে। স্টেট ব্যাংকের তরফে বলা হয়েছে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ও ক্রয়ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে বলা যেতে পারে জিএসটি কমানোর ফলে সরকারের ক্ষতি হতে পারে ৩৭০০ কোটি টাকা।
জিএসটি ২.০ মূল্যস্ফীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। মূলত, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কর কমানোর কারণে তা হবে। এর মূল কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:
মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব
সিপিআই (CPI) হ্রাস: প্রায় ২৯৫টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর জিএসটি ১২% থেকে কমিয়ে ৫% অথবা শূন্য করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুগ্ধজাত পণ্য (পনির, মাখন, ঘি), প্যাকেটজাত খাবার (বিস্কুট, নুডলস, চকোলেট) এবং ব্যক্তিগত যত্নের সামগ্রী (শ্যাম্পু, টুথপেস্ট)। এর ফলে এই জিনিসগুলোর দাম কমবে, যা সরাসরি ভোক্তা মূল্য সূচক (Consumer Price Index) বা সিপিআই-কে প্রভাবিত করবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এটি FY26-তে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি ২৫-৩০ বেসিস পয়েন্ট বা ০.২৫%-০.৩০% কমাতে পারে।
সরলীকৃত কর কাঠামো: জিএসটি ২.০-তে চারটি স্ল্যাব (৫%, ১২%, ১৮%, এবং ২৮%) থেকে কমিয়ে তিনটি করা হয়েছে (৫%, ১৮%, এবং ৪০%)। এর ফলে ব্যবসা ও ভোক্তাদের জন্য কর কাঠামো আরও সহজ হয়েছে। এই সরলীকরণ ট্যাক্স ফাঁকি কমাতে, স্বেচ্ছায় কর দিতে উৎসাহিত করতে এবং দীর্ঘমেয়াদে করের ভিত্তি প্রশস্ত করতে সাহায্য করবে।
সম্পূর্ণ শুল্ক কমানো: বড় এবং বিলাসবহুল গাড়ির উপর কার্যকর কর ৫০% থেকে কমিয়ে ৪০% করা হয়েছে। এছাড়াও, ছোট গাড়ির উপর জিএসটি ২৮% থেকে কমিয়ে ১৮% করা হয়েছে, এবং কৃষি সরঞ্জাম ও সার এর উপর কর ৫% করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো মূল্যস্ফীতি কমানোর পাশাপাশি চাহিদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে।
মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস
অর্থনীতিবিদদের মতে, যদি এই কর হ্রাসের সুবিধা সম্পূর্ণভাবে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ১.১ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। তবে, কিছু পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে (যেমন ₹২,৫০০-এর বেশি দামের পোশাক ও কয়লা), যা মূল্যস্ফীতির ওপর কিছুটা বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, জিএসটি ২.০-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ
