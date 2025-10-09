DA Hike: DA নিয়ে বড় খবর! ৩% নয় একলাফে বাড়ছে ৮%, কারা পাচ্ছেন এই 'লটারি'? জানুন...

DA Hike: DA নিয়ে বড় খবর! ৩% নয় একলাফে বাড়ছে ৮%, কারা পাচ্ছেন এই 'লটারি'? জানুন...
5th and 6th Pay Commissions: পঞ্চম বেতন কমিশন এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে বেতন ও পেনশন গ্রহণকারী কর্মীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ভাতাটি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। ডিএ-এর হার বিদ্যমান ৪৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে মূল বেতনের ৪৭৪ শতাংশ করা হয়েছে। এখনও বেশ কিছু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে বেতন পান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং সপ্তম বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত পেনশনভোগীদের জন্য DA সংশোধনের সিদ্ধান্তের পর, কেন্দ্র এখন পঞ্চম বেতন কমিশন এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে বেতন ও পেনশন গ্রহণকারী কর্মীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ভাতাটি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি অর্থ মন্ত্রকের (Ministry of Finance) একটি অফিস মেমোরেন্ডামের (OM) মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রক তার আদেশে বলেছে যে, পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন অনুসারে বেতন গ্রহণকারী কর্মীদের জন্য ডিএ-এর হার বিদ্যমান ৪৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে মূল বেতনের ৪৭৪ শতাংশ করা হয়েছে এবং এটি ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।
উল্লেখ্য, পঞ্চম বেতন কমিশনের ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছিল ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে। ষষ্ঠ বেতন কমিশন শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে এবং চলেছিল ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। সরকারি কর্মচারীদের একটি অংশ এখনও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনেই তাঁদের পেনশন পান।
এই কর্মীদের বেতন কাঠামো পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বেতন প্যানেলের নিয়ম অনুসারে রয়েছে। একটি বেতন প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, যখনই নতুন বেতন প্যানেলের মেয়াদ শুরু হয়, তখনই ডিএ মূল বেতনের সঙ্গে মিশে যায়।
এছাড়াও, ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন অনুযায়ী পূর্বে সংশোধিত বেতন স্কেল/গ্রেড পে-তে বেতন গ্রহণকারী কর্মীদের জন্য ডিএ-এর হার বিদ্যমান ২৫২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে মূল বেতনের ২৫৭ শতাংশ করা হয়েছে। এই বর্ধিত ভাতা ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।
এখনও বেশ কিছু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অধীনে বেতন পান। কারণ, পরবর্তী বেতন কমিশন, যেমন সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি তাদের নির্দিষ্ট সংস্থাগুলিতে প্রসারিত করা হয়নি। এটি বিশেষত কিছু কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (CABs) এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলির (CPSEs) ক্ষেত্রে ঘটেছে।
